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Тарасов призвал оградить пожилых людей от походов в церковь на Пасху

18 апреля 2020, 16:27

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов призвал своих подписчиков отговорить пожилых людей от похода в церковь на праздник Пасхи из-за пандемии коронавируса.

Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей. Для нашей Евы она станет первой. Позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Ещё неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более, настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье.

Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке! Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более, сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно. Вообще можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции. Как вы готовитесь к празднику Пасхи?

Недавно Тарасов поделился мнением о единении народа в тяжелые времена.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
18 апреля в 20:20
тарасов похож на волка в овечьей шкуре...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
18 апреля в 20:08, ред.
А почему бы служителям церкви в данной ситуации, которая в следующий раз может повториться через сто лет, не закрыть двери храмов на замок и официально объявить через прессу о запрете посещения в связи с пандемией ? Ведь старики все равно припрутся, объяснив это тем, что все равно когда-нибудь покинут этот мир.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 19:59
Без него как-то разберутся
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 18:56
Каждый выбирает ходить или не ходить.
AgentART
AgentART
18 апреля в 17:24
Тарасова нужно оградить от бузовоподобных, а то совсем плох будет.
VIPded
VIPded
18 апреля в 17:23
Не лез бы он хотя бы в эту тему...(((
LOpp
LOpp
18 апреля в 17:23
Призываю оградить Соккер от Тарасова
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 17:15
Тарас то сам понял, что пу..нул.
Faustello
Faustello
18 апреля в 17:14, ред.
Соотечественники, да что там, Человечество!
Оградите ваших родственников, будь то стар иль млад от Бузовщины в любом её проявлении!
VAN ARM
VAN ARM ответ Q-J-G (раскрыть)
18 апреля в 17:12
наших даже танки не остановят))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 16:44
Можно подумать , что на призывы Тарасова кто то обращает внимание.
волгодон 2
волгодон 2
18 апреля в 16:43
Проповедник Бузов рекламирует онлайн-сервисы с освященными куличами в высокоморальном инстограме)
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
18 апреля в 16:42
Двойное ограждение будет понадёжней)
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 16:42
А у нас завтра один хрен народ на кладбище попрется. Вот где будет "эльдорадо" для милиции, стриги штрафы только успевай.
Poll big
Poll big
18 апреля в 16:37
Пожилые люди и без Тарасова знают, что им делать.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 16:32
так вроде патриарх всех оградил ))))
Zenit_84
Zenit_84
18 апреля в 16:30
Оградой?
Трубадур
Трубадур
18 апреля в 16:29
Тарасов и церковь не совместимы.
SSPZ
SSPZ
18 апреля в 16:27
правильное решение.имхо
ChsZ
ChsZ
18 апреля в 16:27
Интересно, что из этого получится.
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