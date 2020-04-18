Тарасов призвал оградить пожилых людей от походов в церковь на Пасху

Полузащитник казанского «Рубина» призвал своих подписчиков отговорить пожилых людей от похода в церковь на праздник Пасхи из-за пандемии коронавируса.

Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей. Для нашей Евы она станет первой. Позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Ещё неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более, настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье.

Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке! Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более, сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно. Вообще можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции. Как вы готовитесь к празднику Пасхи?