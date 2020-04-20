Бундеслига может возобновиться 9 мая без зрителей

Сезон в Германии может возобновиться в начале мая. Об этом рассказал генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт. Игры могут начаться уже с 9 мая, но без зрителей.

Группа медиков разработала концепцию – от командных тренировок до проведения игрового дня. Это касается не только того, что происходит на поле, но и за его пределами. Это рискованно, но клубы готовы взять на себя ответственность.

Что касается матчей без зрителей, то нельзя сказать, что они такие же яркие и красивые, как игры с болельщиками. Но с экономической точки зрения это единственный вариант для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены.

Я хочу призвать всех к терпению. В четверг мы обсудим это с клубами.