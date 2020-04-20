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Бундеслига может возобновиться 9 мая без зрителей

20 апреля 2020, 20:23

Сезон в Германии может возобновиться в начале мая. Об этом рассказал генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт. Игры могут начаться уже с 9 мая, но без зрителей.

Группа медиков разработала концепцию – от командных тренировок до проведения игрового дня. Это касается не только того, что происходит на поле, но и за его пределами. Это рискованно, но клубы готовы взять на себя ответственность.

Что касается матчей без зрителей, то нельзя сказать, что они такие же яркие и красивые, как игры с болельщиками. Но с экономической точки зрения это единственный вариант для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены.

Я хочу призвать всех к терпению. В четверг мы обсудим это с клубами.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответ ЮЗИК (раскрыть)
21 апреля в 11:25
Существенное дополнение - Бундеслига может возобновить...
Но это ещё не факт.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 06:59
Немцы как всегда первые
112910415
112910415
21 апреля в 05:12
надо приветствовать !
Splurgeloa
Splurgeloa
20 апреля в 22:10
Было бы неплохо.Уже хочется посмотреть футбол с топ-чемпионатов.
Splurgeloa
Splurgeloa ответ Опасный хулиган (раскрыть)
20 апреля в 22:10, ред.
А почему нынешние немцы должны быть в ответе за своих предков, которые повелись на кровавую пропаганду Гитлера , Геббельса и КО?Зачем везде это победобесие приплетать?75 лет прошло.Может еще Наполеона вспомнить и японцев в начале 1900-х годов?
Сп62
Сп62 ответ Опасный хулиган (раскрыть)
20 апреля в 21:44
9 мая день Победы у нас. Капитуляция была подписана 8 мая.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
20 апреля в 21:38
9 мая немцам бы тихо сидеть
Сп62
Сп62
20 апреля в 21:31
Понравилось, что так решила группа медиков, а у нас решают чиновники.
ДСА
ДСА
20 апреля в 21:23
Символичная дата.
Тага Дага
Тага Дага
20 апреля в 21:03
Это радует. ...это Германия.У них всегда была своя дисциплина.
SSPZ
SSPZ
20 апреля в 20:58
может возобновит, может не возобновит. посмотрим.
td5buyw_9tvp
td5buyw_9tvp
20 апреля в 20:48
Раз может, надо возобновлять.
112910415
112910415
20 апреля в 20:39
лучше, чем никак
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 20:34
Хоть так.
Leningrad 84
Leningrad 84
20 апреля в 20:30
Хоть какой-то позитив!
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 20:25
Хотя бы так пока!!!
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 20:24
было бы здорово!!
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