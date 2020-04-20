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«Атлетико» намерен вдвое поднять зарплату Партея

20 апреля 2020, 21:47

«Атлетико» намерен вдвое увеличить зарплату полузащитника Томаса Партея. «Матрасники» предложили игроку новый контракт с недельной зарплатой в 130 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас Партей получает 65 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает источник со ссылкой на Guardian.

Также потенциальное соглашение предусматривает увеличение суммы отступных за Партея – она составит около 100 млн фунтов. Сейчас сумма отступных – около 44 млн фунтов.

Отметим, ранее сообщалось, что в услугах Партея заинтересован «Арсенал».

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Все комментарии
galem72
galem72
21 апреля в 08:58
С такими цифрами такого монстрилу легко переманит к себе АПЛовский гранд.
AgentART
AgentART
21 апреля в 03:44
В такое время?
Юррыч
Юррыч
21 апреля в 00:28
Все понижают.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 21:51
Ну нибуя себе...
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 21:51
не поможет это)) уйдёт)
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 21:49
Надо удержать лидера
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