«Атлетико» намерен вдвое поднять зарплату Партея

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20 апреля 2020, 21:47

«Атлетико» намерен вдвое увеличить зарплату полузащитника . «Матрасники» предложили игроку новый контракт с недельной зарплатой в 130 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас Партей получает 65 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает источник со ссылкой на Guardian.

Также потенциальное соглашение предусматривает увеличение суммы отступных за Партея – она составит около 100 млн фунтов. Сейчас сумма отступных – около 44 млн фунтов.

Отметим, ранее сообщалось, что в услугах Партея заинтересован «Арсенал».