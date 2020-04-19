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РПЛ: «Окончательное решение по контрактам игроков остаётся за клубами»

19 апреля 2020, 16:40

Пресс-служба российской Премьер-Лиги объяснила, что будет с контрактами игроков и тренеров, которые заканчиваются в конце сезона. Из-за ситуации с пандемией коронавируса турниры завершатся с опозданием.

Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение.

На основе пункта 2 статьи 18 регламента ФИФА, публикуем рекомендации для самых распространенных случаев:

— если договор истекает в первоначальную дату окончания сезона, рекомендуется продлить срок действия договора до новой даты окончания;
— если соглашение рассчитано с первоначальной даты начала следующего сезона, рекомендуется перенести срок вступления соглашения в силу на новую дату следующего сезона.

Тем не менее, окончательное решение остается за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае.

Также в РПЛ ответили на часто задаваемые вопросы по поводу возможного возобновления сезона.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 13ROS13 (раскрыть)
20 апреля в 08:39
Мельчаете, уважаемый. Речь идёт о системе. Или вы считаете вашим любимца надо оставит все как есть, а другим урезать. Если бы у вас было желание понять мою мысль, то вы бы увидели моё желание все бюджетные команды поставить в равные условия. А вы треками фанатсктми увлекаетеь. Жаль
13ROS13
13ROS13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 00:58
Насколько бы повысилась зарплата у российских врачей, если бы хоть раз не выплатили зарплату абсолютно бесполезному чалову (имя условное), а поделили ее среди врачей.
112910415
112910415
19 апреля в 18:03
ну, очевидно :
"есть рекомендация ...но решайте на местах"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 17:38
Ключевое слово в посланиях УЕФА и ФИФА "рекомендуем". Значит по русски это переводится как "мы сами с усами". Если государство решит кормить профессионалов футболистов и не кормить врачей, учителей и других бюджетников, то такому государству ХАНА.. Выборы в сентябре это подтвердят. Если же государство поступить по совести и сочтет, что врач , спасающий жизни людей, заслуживает зарплату в месяц больше, чем Дзюба получает за 15 минут и примет решения о том, что у Дзюбы (имя условное) зарплата в принципе не может быть больше зарплаты хирурга , или кардиолога, то Дзюба уедет играть в Бишкек, или в Абхазию. Тогда футбол станет футболом, а не пиром во время чумы. Будет ли так? Не знаю, но хотелось бы.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 17:24
а разве были другие варианты???)))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 16:49
Хотите платите игрокам, хотите не платите.
beefs
beefs
19 апреля в 16:47
естественно нужно решать сообща
Youngberg
Youngberg
19 апреля в 16:40
так должно быть
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