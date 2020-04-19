РПЛ: «Окончательное решение по контрактам игроков остаётся за клубами»

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19 апреля 2020, 16:40

Пресс-служба российской Премьер-Лиги объяснила, что будет с контрактами игроков и тренеров, которые заканчиваются в конце сезона. Из-за ситуации с пандемией коронавируса турниры завершатся с опозданием.

Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение. На основе пункта 2 статьи 18 регламента ФИФА , публикуем рекомендации для самых распространенных случаев: — если договор истекает в первоначальную дату окончания сезона, рекомендуется продлить срок действия договора до новой даты окончания;

— если соглашение рассчитано с первоначальной даты начала следующего сезона, рекомендуется перенести срок вступления соглашения в силу на новую дату следующего сезона. Тем не менее, окончательное решение остается за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае.