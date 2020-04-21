Авиакомпания «Россия» продлит спонсорский контракт с «Зенитом»

Авиакомпания «Россия» не планирует прерывать сотрудничество с ФК «Зенит», несмотря на проблемы авиационной отрасли, связанные с пандемией, в настоящее время стороны близки к заключению нового соглашения. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Мы не планируем прерывать сотрудничество. Новый контракт на 97.5 млн рублей находится сейчас в стадии заключения. Сумма соответствует прошлому году, только предусмотрены другие маркетинговые активности.
Вот если бы назвал психом(прим.), то это было бы оскорбление.
Вот если бы назвал психом(прим.), то это было бы оскорбление.
Сегодня 16:23, редактировал Сегодня 16:28
ответ пользователю Karabal (раскрыть)
Опомнись! Что мелишь! Что нервишки шалят?
Это не оскорбление?
Сегодня 16:23, редактировал Сегодня 16:28
ответ пользователю Karabal (раскрыть)
Опомнись! Что мелишь! Что нервишки шалят?
Это не оскорбление?
Очередные деньги для Зенита из бюджета страны.
Очередные деньги для Зенита из бюджета страны.