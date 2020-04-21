Авиакомпания «Россия» продлит спонсорский контракт с «Зенитом»

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21 апреля 2020, 15:11

Авиакомпания «Россия» не планирует прерывать сотрудничество с ФК «Зенит», несмотря на проблемы авиационной отрасли, связанные с пандемией, в настоящее время стороны близки к заключению нового соглашения. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.