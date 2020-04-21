ГлавнаяНовости

Авиакомпания «Россия» продлит спонсорский контракт с «Зенитом»

21 апреля 2020, 15:11

Авиакомпания «Россия» не планирует прерывать сотрудничество с ФК «Зенит», несмотря на проблемы авиационной отрасли, связанные с пандемией, в настоящее время стороны близки к заключению нового соглашения. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Мы не планируем прерывать сотрудничество. Новый контракт на 97.5 млн рублей находится сейчас в стадии заключения. Сумма соответствует прошлому году, только предусмотрены другие маркетинговые активности.

Все новости
СлухиЛа Лига рекомендует клубам сократить расходы на трансферы
Вчера, 20:07 Комментарии10
«Луч» ищет новых инвесторов
Вчера, 14:29 Комментарии6
ОфициальноФутболисты и руководство «Енисея» пошли на сокращение зарплат
Вчера, 11:37 Комментарии6
«ТАИФ» сократит финансирование «Рубина» на 70%
22 апреля Комментарии12
В прессе появились слухи, что «Лацио» перестал платить зарплаты
22 апреля Комментарии4
СлухиПСЖ хочет снизить игрокам зарплату на 20-30%
20 апреля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
21 апреля в 20:40
Самолет никому не помешает)...только авиакомпании сами решают к кому идти спонсором, к кому нет...
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
21 апреля в 20:38
Нам пока рано, это только клубам с бахатой историей предлагают. У нас автобусы шикарные, ну и вертолет есть у СНГ
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
21 апреля в 20:28
Быкоплан)...
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
21 апреля в 20:17
Хрюжаблю)))
Литейный 4
Литейный 4 ответ Faustello (раскрыть)
21 апреля в 17:50, ред.
Свинолёт? Не? Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 17:48
это не имеет значения))) просто так надо))))
alexgurzan
alexgurzan ответ Karabal (раскрыть)
21 апреля в 17:44
Нет, но он уже скрыт.
Legend 6
Legend 6 ответ Karabal (раскрыть)
21 апреля в 17:33, ред.
Не, это нормально. Вроде не тянет на оскорбление.
Вот если бы назвал психом(прим.), то это было бы оскорбление.
Cap700
Cap700
21 апреля в 17:23, ред.
С чемпионом все хотят контакты наладить, не с 4-м же и 8-м местом.
Karabal
Karabal
21 апреля в 17:12
drug01
Сегодня 16:23, редактировал Сегодня 16:28
ответ пользователю Karabal (раскрыть)
Опомнись! Что мелишь! Что нервишки шалят?



Это не оскорбление?
Climent
Climent ответ cska vperiod (раскрыть)
21 апреля в 17:10, ред.
Миллер не рецидивист как урка гинер, дважды судимый за воровство и аферы, кто к кому в карман лезет не трудно догадаться.
cska vperiod
cska vperiod ответ Cap700 (раскрыть)
21 апреля в 17:06
Нет, миллер нам всем в карман лезет.
ziborock
ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
21 апреля в 16:38
А кто то за свои слова не отвечает!)))
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 16:37
Очевидно, что теперь Зенит будет спонсировать авиакомпанию.
drug01
drug01 ответ Karabal (раскрыть)
21 апреля в 16:23, ред.
    Jin-Ho
    Jin-Ho
    21 апреля в 16:22
    ещё бы, с самим Зенитом не продлить.
    Faustello
    Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
    21 апреля в 16:20
    Спартачам вроде же тоже обещали кастомный аэроплан
    Footbolista
    Footbolista
    21 апреля в 16:10
    Еще месяц карантина...потом полгода запрета на международный туризм и авиакомпания вылетит в трубу и на этот раз не газовую...
    Climent
    Climent ответ LOpp (раскрыть)
    21 апреля в 16:09
    А твою страну чего это так волнует?
    Karabal
    Karabal ответ drug01 (раскрыть)
    21 апреля в 16:08
    А тебе некогда, не прозевать бы первый комментарий.
    ЯНикПоменял
    ЯНикПоменял
    21 апреля в 15:40
    Лучшему клубу лучшая авиация. )))
    LOpp
    LOpp
    21 апреля в 15:37
    Россия - это дочерняя компания Аэрофлота. Сам Аэрофлот это государственная компания.
    Очередные деньги для Зенита из бюджета страны.

    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 апреля в 15:30
    Аэрофлот подкармливает конюшню, так что не всё достается Зениту...
    Литейный 4
    Литейный 4
    21 апреля в 15:28
    Кто то вот так. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
    21 апреля в 15:27, ред.
    А кто то вот эдак. Гыгыгы
    drug01
    drug01
    21 апреля в 15:26
    Значит Зенит будет по прежнему летать не смотря на наши трудности!
    shlomo
    shlomo
    21 апреля в 15:24
    Ну а кто откажется от хорошей кормушки....
    Cap700
    Cap700 ответ cska vperiod (раскрыть)
    21 апреля в 15:19
    А ты что у Миллера в карман заглядывал, как гинер по молодости у граждан в трамвае Харькова?
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 апреля в 15:17
    Я офигеваю, откуда у авиакомпании деньги, то есть миллер через эту кампанию обналичит нарадные деньги.
    CPS
    CPS
    21 апреля в 15:12
    Это важное соглашение.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100