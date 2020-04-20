ПСЖ хочет снизить игрокам зарплату на 20-30%

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20 апреля 2020, 14:07

ПСЖ пытается договориться с игроками по поводу сокращения зарплат в период пандемии коронавируса.

По информации источника, пока соглашения нет. В переговорах со стороны клуба участвует спортивный директор Леонардо, а со стороны игроков — защитники и Маркиньос. Столичный клуб надеется, что игроки откажутся от 20-30% своих зарплат. Переговоры проходят очень медленно, но ПСЖ ждет, что футболисты проявят свою лояльность клубу.

Ранее стало известно, что профсоюз футболистов Франции хочет сократить зарплаты игрокам.