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ПСЖ хочет снизить игрокам зарплату на 20-30%

20 апреля 2020, 14:07

ПСЖ пытается договориться с игроками по поводу сокращения зарплат в период пандемии коронавируса.

По информации источника, пока соглашения нет. В переговорах со стороны клуба участвует спортивный директор Леонардо, а со стороны игроков — защитники Тиаго Силва и Маркиньос. Столичный клуб надеется, что игроки откажутся от 20-30% своих зарплат. Переговоры проходят очень медленно, но ПСЖ ждет, что футболисты проявят свою лояльность клубу.

Ранее стало известно, что профсоюз футболистов Франции хочет сократить зарплаты игрокам.

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Все комментарии
afph57p_mf7m
afph57p_mf7m
20 апреля в 19:48
Деньгу терять всем жалко.
ermak6848
ermak6848
20 апреля в 16:13
карантин всё таки в Европе...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 15:03
ДСА
ДСА
20 апреля в 14:26
Самые богатые, особенно французы, должны проявить лояльность.
13ROS13
13ROS13
20 апреля в 14:22
Они и не заметят, если снизят на 90.
VIPded
VIPded
20 апреля в 14:17
Не для того ребята под шейхов шли...)))
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 14:08
можно и больше!
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 14:08
нормально в сравнении с другими
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