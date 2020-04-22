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Коробов прокомментировал подачу заявления в прокуратуру на «Авангард»

22 апреля 2020, 10:47

Бывший футболист «Авангарда» Дмитрий Коробов рассказал про обращение в прокуратуру в связи с невыплатой компенсации при досрочном расторжении контракта.

Действительно, мы написали заявления в прокуратуру. Насколько знаю, определённые действия по нашим обращениям уже сделаны. Делом будет заниматься следственный комитет. Почему решились на такой шаг? Потому что другого выбора нам не оставили. Мы ждали до последнего, рассчитывали, что договоренности будут выполнены. Идёт уже четвёртый месяц, как нас нет в клубе, но деньги так никто и не перечислил. Хотя по большому счету тогда в декабре мы пошли на уступки новому руководству «Авангарда». Ведь могли бы не давать согласие на прекращение своих трудовых договоров, когда началась так называемая оптимизация, и сейчас продолжали бы получать свои зарплаты. Много ли должны? Скажем так, для наших семей это приличные деньги, а для бюджета клуба по сути копейки. Сложно понять новое руководство клуба в этой ситуации. Впрочем, в последнее время там творится много непонятного.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:06
думаю тут и так всё ясно))
112910415
112910415
22 апреля в 10:54
Авангард должен быть повержен !
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 10:53
Правильно сделали. Суд разберется.
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