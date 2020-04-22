Евсеев рассказал о жизни во времена СССР

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР.
22 апреля — день рождения Ленина. Вспомнилось автоматически, как только увидел число на календаре. А потом прикинул: круглая дата, 150 лет.
На фото я серьёзный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зелёные тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шелковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин.
Дочка выросла в другой жизни, без Ленина. Я его сейчас вспомнил первый раз за долгое время. Но тогда он был с нами всегда. Мой одноклассник боялся ругаться матом, верил, что дедушка Ленин услышит и расстроится. Мы все в него верили.
В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме. Кружки, секции, учебники: всё бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда про это не думали.
Недавно Вадим Евсеев рассказал о коротком периоде сотрудничества с защитником «Казанки» Иннокентием Самохваловым, который накануне скончался.
( В подтексте : много воды утекло, повзрослели с тех пор ...)
Ленина уж нет. Вадику сказали верить в нынешнего.
"Верю каждому слову !" - признаётся Вадик (в другом интервью)
Не вырос.
( В подтексте : много воды утекло, повзрослели с тех пор ...)
Ленина уж нет. Вадику сказали верить в нынешнего.
"Верю каждому слову !" - признаётся Вадик (в другом интервью)
Не вырос.
Кирпич на кирпич
Помер наш Ленин
Владимир Ильич.
А ещё тогда все топили за Спартак. И Евсеев тоже.
Кирпич на кирпич
Помер наш Ленин
Владимир Ильич.
А ещё тогда все топили за Спартак. И Евсеев тоже.