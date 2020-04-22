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Евсеев рассказал о жизни во времена СССР

22 апреля 2020, 10:42

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР.

22 апреля — день рождения Ленина. Вспомнилось автоматически, как только увидел число на календаре. А потом прикинул: круглая дата, 150 лет.

На фото я серьёзный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зелёные тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шелковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин.

Дочка выросла в другой жизни, без Ленина. Я его сейчас вспомнил первый раз за долгое время. Но тогда он был с нами всегда. Мой одноклассник боялся ругаться матом, верил, что дедушка Ленин услышит и расстроится. Мы все в него верили.

В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме. Кружки, секции, учебники: всё бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда про это не думали.

Недавно Вадим Евсеев рассказал о коротком периоде сотрудничества с защитником «Казанки» Иннокентием Самохваловым, который накануне скончался.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
22 апреля в 12:27
Теперь другие времена и Вадик поменял Ленина.
112910415
112910415
22 апреля в 12:09
"Мы все в него верили" - вспоминает Вадик из других времён.
( В подтексте : много воды утекло, повзрослели с тех пор ...)
Ленина уж нет. Вадику сказали верить в нынешнего.
"Верю каждому слову !" - признаётся Вадик (в другом интервью)
Не вырос.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 апреля в 11:56
В связях с футболом Ильич замечен не был.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:02
это наша история
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 10:58
22 апреля вспомнил, вспомнил злодея, который превратил империалистическую войну в войну гражданскую.
Baggio R.
Baggio R. ответ minai (раскрыть)
22 апреля в 10:55
Так он в Спартаке и играть начал
minai
minai
22 апреля в 10:50, ред.
Камень на камень
Кирпич на кирпич
Помер наш Ленин
Владимир Ильич.
А ещё тогда все топили за Спартак. И Евсеев тоже.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 10:44
Евсеев в СССР
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