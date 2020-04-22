Евсеев рассказал о жизни во времена СССР

Главный тренер «Уфы» вспомнил о жизни в СССР .

22 апреля — день рождения Ленина. Вспомнилось автоматически, как только увидел число на календаре. А потом прикинул: круглая дата, 150 лет.

На фото я серьёзный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зелёные тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР . Бежевые парты. Шелковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин.

Дочка выросла в другой жизни, без Ленина. Я его сейчас вспомнил первый раз за долгое время. Но тогда он был с нами всегда. Мой одноклассник боялся ругаться матом, верил, что дедушка Ленин услышит и расстроится. Мы все в него верили.