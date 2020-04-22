Червиченко: «Шюррле принёс своему клубу больше пользы, чем Маркизио»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему приезда в российские клубы звёздных футболистов, чей пик карьеры остался позади. Червиченко сравнил нынешнего хавбека «Спартака» с экс-полузащитником «Зенита» .

Шюррле выглядел получше и принёс своему клубу больше пользы, чем тот же Маркизио. Хотя и в приглашении итальянца я не вижу ничего плохого, за исключением финансовой составляющей. Если опытные игроки из больших клубов продолжат приезжать в Россию хотя бы на сезон, это точно не будет портить ни атмосферу, ни понимание игры в их командах. Такие футболисты всегда могут что-то подсказать молодым игрокам, передать им свой опыт. Естественно, это накладно, но некоторые клубы могут себе это позволить.