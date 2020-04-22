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Червиченко: «Шюррле принёс своему клубу больше пользы, чем Маркизио»

22 апреля 2020, 03:22

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему приезда в российские клубы звёздных футболистов, чей пик карьеры остался позади. Червиченко сравнил нынешнего хавбека «Спартака» Андре Шюррле с экс-полузащитником «Зенита» Клаудио Маркизио.

Шюррле выглядел получше и принёс своему клубу больше пользы, чем тот же Маркизио. Хотя и в приглашении итальянца я не вижу ничего плохого, за исключением финансовой составляющей. Если опытные игроки из больших клубов продолжат приезжать в Россию хотя бы на сезон, это точно не будет портить ни атмосферу, ни понимание игры в их командах. Такие футболисты всегда могут что-то подсказать молодым игрокам, передать им свой опыт. Естественно, это накладно, но некоторые клубы могут себе это позволить.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, в свою очередь, подверг критике трансферы Шюррле, Маркизио и Адиля Рами («Сочи»).

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makkie
makkie ответ VAN ARM (раскрыть)
22 апреля в 11:11
А кто их покупал? Первый пришёл свободным агентом, второй вообще в аренде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 08:18
Маркизио в Зените - 15 игр - 2 гола
Шюррле в Спартаке - 18 игр - 2 гола

Учитывая что ни один ни другой и не собирались и не могли показывать то на что были способны 10 лет назад - говорить об их "полезности" глупо.....
Схема одна - пришли...обогатились...ушли....
Остальное нюансы....
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 07:10
оба обогатили так что дальше некуда))) интересно тот кто их покупал несёт хоть какую то ответственность или это запланированный процент брака в роботе?)))))))))))
112910415
112910415
22 апреля в 04:39
кто бы сомневался
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 03:53
Ни первый и не второй никакой пользы не принесли, приехали якобы удивить нас а на самом деле опозорились, подзаработали и соскочили.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 03:24
Зарплата помене была???
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