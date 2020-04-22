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Пятов: «Считаю, что „Шахтер“ сильнее „Зенита“, но не мне судить Ракицкого»

22 апреля 2020, 06:49

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о переходе украинского защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в петербургский «Зенит».

Я считаю, что «Шахтер» сильнее «Зенита», но это моё мнение. В конечном итоге это его выбор, он так решил.

Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось.

Напомним, после трансфера в «Зенит» Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины и в ноябре прошлого года заявил о завершении международной карьеры.

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Все комментарии
свинина
свинина ответ Сов Армия (раскрыть)
22 апреля в 20:07
А тебе скабеиха с соловйовым уже все там расказали?
Сов Армия
Сов Армия
22 апреля в 19:18
А по другому Пятов сказать и не мог, а то с Майдана быстро придут.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 апреля в 11:27
Для кого-то важна сила ,а кто-то выбирает бабло !
minai
minai
22 апреля в 11:03
Разговоры о том, кто кого сильнее не основаны ни на чём.
Leningrad 84
Leningrad 84
22 апреля в 09:58
В ЛЧ (2011/12) баланс Зенита и Шахтера (две игры): ничья 2:2 и победа Зенита 1:0...
Leningrad 84
Leningrad 84
22 апреля в 09:56
Считать Пятов может, что угодно. Но скитающийся по чужим стадионам якобы донецкий Шахтер (чемпион укр-лиги с 12 командами) вряд ли можно сравнивать с чемпионом РПЛ, выступающим на замечательном домашнем стадионе.
Российские болельщики Ракицкого обожают (в отличие от свидомых).
Так что все Ярослав сделал правильно.
Литейный 4
Литейный 4 ответ dino-hsv (раскрыть)
22 апреля в 09:49
dino-hsv
dino-hsv ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 апреля в 09:42
"08.12.2019 13:55 ....PS, Сегодня вечером покидаю этот ресурс с концами..."

Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 09:38
    feris1
    feris1
    22 апреля в 09:38
    Я бы на месте Пятова так категорично не заявлял кто сильнее.
    Тага Дага
    Тага Дага
    22 апреля в 09:27
    Шахтер сильнее не только зенита,ну и любого клуба из России. Это факт.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 апреля в 08:01
    У кого Ракицкий...тот и сильней...
    LOpp
    LOpp
    22 апреля в 08:00
    Шахтер сильнее Зенит с 1936 года.
    SuperGobb
    SuperGobb ответ mihaluch (раскрыть)
    22 апреля в 07:40
    Можно спросить у минского Динамо. Аха-ха)
    cska vperiod
    cska vperiod
    22 апреля в 07:11
    Сложная тема.
    VAN ARM
    VAN ARM
    22 апреля в 06:55
    ну о чём говорить )) где кто желает тот там и играет)))
    mihaluch
    mihaluch
    22 апреля в 06:54
    Трудно сказать кто сильней
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