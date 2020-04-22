Пятов: «Считаю, что „Шахтер“ сильнее „Зенита“, но не мне судить Ракицкого»

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины поделился мнением о переходе украинского защитника из донецкого клуба в петербургский «Зенит».

Я считаю, что «Шахтер» сильнее «Зенита», но это моё мнение. В конечном итоге это его выбор, он так решил.

Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось.