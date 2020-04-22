Пятов: «Считаю, что „Шахтер“ сильнее „Зенита“, но не мне судить Ракицкого»

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о переходе украинского защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в петербургский «Зенит».
Я считаю, что «Шахтер» сильнее «Зенита», но это моё мнение. В конечном итоге это его выбор, он так решил.
Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось.
Напомним, после трансфера в «Зенит» Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины и в ноябре прошлого года заявил о завершении международной карьеры.
Российские болельщики Ракицкого обожают (в отличие от свидомых).
Так что все Ярослав сделал правильно.
Российские болельщики Ракицкого обожают (в отличие от свидомых).
Так что все Ярослав сделал правильно.
Гыгыгы
Гыгыгы