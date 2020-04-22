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Гурцкая: «Андрей Федун всегда считал Карреру очень посредственным тренером»

22 апреля 2020, 03:51

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что человеком, предложившим владельцу «Спартака» Леониду Федуну уволить Массимо Карреру с поста главного тренера, был его брат Андрей Федун.

— Вы можете назвать человека, который впервые сказал, что Карреру надо уволить из «Спартака»? Кто этот человек?

— Леонид Федун очень сильно отсеивает информацию, сколько он её получает? Ему должно что-то говорить только близкое окружение.

Я думаю, что, наверное, первым ему об этом сказал Андрей Федун. Он никогда не был фанатом Карреры и всегда считал его очень посредственным тренером. Думаю, что первым заговорил об этом именно он.

Ранее Гурцкая заявил, что полузащитнику «Монако» Александру Головину никогда не достичь уровня игры хавбека «Ромы» и сборной Армении Генриха Мхитаряна.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 09:27
Физрук он и в Африке физрук. Побывав в Спартаке, 3 года его никуда не брали. Вляпался что называется. Гыгыгы
LOpp
LOpp
22 апреля в 07:57
Андрей Федун ты то сам кто?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 07:47, ред.
Свита делает короля....
Федун окружил себя людьми, с советами которых сумел завоевать целое одно чемпионство за 17 лет у штурвала футбольного клуба....

Федун и Гинер пришли президентствовать в клубы примерно в одно время....
Федун - 2 титула
Гинер - 21 титул
без комментариев...)))
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 07:13
ну хорошо хоть не шаманы байкала))))))) у спама эта должность не престижна )) текучка)) а чего хочет федун так ни кто в том числе и он не знает))))))
ОПС
ОПС
22 апреля в 06:14
"Думаю" еще не означает, что он уверен в своем мнении и прав.
Некакойшенко
Некакойшенко
22 апреля в 05:45
Это тот который про два состава песни пел ?
Ага.Уровень этого "аналитика" всем понятен уже давно стал.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 05:11
Андрей федун считал поиому, что понимал как чемпионство досталось спартаку.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 05:09
Федуны все такие.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 04:18
Федун не тренер, он физрук.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 04:17
А до Карреры с десяток авторитетов было??? Прям завалили трофеями.
Q-J-G
Q-J-G
22 апреля в 03:53
мнение Федуна не авторитетно
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