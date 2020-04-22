Гурцкая: «Андрей Федун всегда считал Карреру очень посредственным тренером»

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что человеком, предложившим владельцу «Спартака» Леониду Федуну уволить с поста главного тренера, был его брат Андрей Федун.

— Вы можете назвать человека, который впервые сказал, что Карреру надо уволить из «Спартака»? Кто этот человек?

— Леонид Федун очень сильно отсеивает информацию, сколько он её получает? Ему должно что-то говорить только близкое окружение.

Я думаю, что, наверное, первым ему об этом сказал Андрей Федун. Он никогда не был фанатом Карреры и всегда считал его очень посредственным тренером. Думаю, что первым заговорил об этом именно он.