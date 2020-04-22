Гурцкая: «Андрей Федун всегда считал Карреру очень посредственным тренером»

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что человеком, предложившим владельцу «Спартака» Леониду Федуну уволить Массимо Карреру с поста главного тренера, был его брат Андрей Федун.
— Вы можете назвать человека, который впервые сказал, что Карреру надо уволить из «Спартака»? Кто этот человек?
— Леонид Федун очень сильно отсеивает информацию, сколько он её получает? Ему должно что-то говорить только близкое окружение.
Я думаю, что, наверное, первым ему об этом сказал Андрей Федун. Он никогда не был фанатом Карреры и всегда считал его очень посредственным тренером. Думаю, что первым заговорил об этом именно он.
Ранее Гурцкая заявил, что полузащитнику «Монако» Александру Головину никогда не достичь уровня игры хавбека «Ромы» и сборной Армении Генриха Мхитаряна.
Федун окружил себя людьми, с советами которых сумел завоевать целое одно чемпионство за 17 лет у штурвала футбольного клуба....
Федун и Гинер пришли президентствовать в клубы примерно в одно время....
Федун - 2 титула
Гинер - 21 титул
без комментариев...)))
Федун окружил себя людьми, с советами которых сумел завоевать целое одно чемпионство за 17 лет у штурвала футбольного клуба....
Федун и Гинер пришли президентствовать в клубы примерно в одно время....
Федун - 2 титула
Гинер - 21 титул
без комментариев...)))
Ага.Уровень этого "аналитика" всем понятен уже давно стал.
Ага.Уровень этого "аналитика" всем понятен уже давно стал.