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Агент: «Другие спартаковцы не поддерживали Петковича. Даже наоборот»

22 апреля 2020, 04:59

Деян Йоксимович, агент бывшего защитника «Спартака» Марко Петковича, высказал своё мнение о том, почему у сербского футболиста не получилось проявить себя в московской команде.

Одного не понимаю, почему с первого дня были проблемы во всём, что связано с Петковичем!? Я что-то не читал подобного на каждом углу, когда Педро Рошу купили миллионов за 14-15, плюс ещё комиссия, наверное.

В команде было много проблем, но я бы не хотел говорить о плохом. Петкович просто не успел раскрыться в «Спартаке». В этом тоже есть его вина, сто процентов. Но его не поддерживали партнёры по команде. Даже наоборот, это точно.

В таких условиях игрокам и получше, чем Марко, бывало не просто. При этом многие, в том числе и русские футболисты, тоже не заиграли в «Спартаке». Особенно за последние семь-восемь лет. Такое ощущение, что для многих главная проблема в клубе — это Каррера. При всех его ошибках, он сделал «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет. Только он и никто другой.

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера признался, что вместо Петковича хотел пригласить в команду Марио Фернандеса (ЦСКА) и Тома Менье («Пари Сен-Жермен»).

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Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 09:29
Грызутся как пауки в банке в этом Спартаке. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 08:48, ред.
Не понятно нытьё агента.....
Ну не получилось у твоего игрока в Спартаке.....
Но почему тогда вне Спартака твой клиент сейчас играет в какой то там региональной португальской лиге в некой "Тонделе" за 4 гамбургера и миску Доширака...на арене в 5 000 зрителей....если он настолько великолепен..???

Как гласит русская пословица : "Нечего на зеркало пенять коли рожа крива".....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 апреля в 07:58
Петкович никакой игрочишка, раз не смог заиграть даже в такой слабенькой команде как спартак.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 07:20
наверное повёл себя не верно или их цели не совпадали))) но такое не только в спартаке а любом коллективе возможно)))
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 06:49
"Спартак" представляет собой сброд.
ABir
ABir
22 апреля в 05:31
Конкуренция
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 05:19
Этот физрук и впрямь думал, что Марио пойдёт в это хрющачье болото.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 05:07
Скорее все не так
ДСА
ДСА
22 апреля в 05:03
Многие в Спартак едут за большими деньгами, а не играть.
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