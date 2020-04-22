Агент: «Другие спартаковцы не поддерживали Петковича. Даже наоборот»

Деян Йоксимович, агент бывшего защитника «Спартака» Марко Петковича, высказал своё мнение о том, почему у сербского футболиста не получилось проявить себя в московской команде.
Одного не понимаю, почему с первого дня были проблемы во всём, что связано с Петковичем!? Я что-то не читал подобного на каждом углу, когда Педро Рошу купили миллионов за 14-15, плюс ещё комиссия, наверное.
В команде было много проблем, но я бы не хотел говорить о плохом. Петкович просто не успел раскрыться в «Спартаке». В этом тоже есть его вина, сто процентов. Но его не поддерживали партнёры по команде. Даже наоборот, это точно.
В таких условиях игрокам и получше, чем Марко, бывало не просто. При этом многие, в том числе и русские футболисты, тоже не заиграли в «Спартаке». Особенно за последние семь-восемь лет. Такое ощущение, что для многих главная проблема в клубе — это Каррера. При всех его ошибках, он сделал «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет. Только он и никто другой.
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера признался, что вместо Петковича хотел пригласить в команду Марио Фернандеса (ЦСКА) и Тома Менье («Пари Сен-Жермен»).
Ну не получилось у твоего игрока в Спартаке.....
Но почему тогда вне Спартака твой клиент сейчас играет в какой то там региональной португальской лиге в некой "Тонделе" за 4 гамбургера и миску Доширака...на арене в 5 000 зрителей....если он настолько великолепен..???
Как гласит русская пословица : "Нечего на зеркало пенять коли рожа крива".....
Ну не получилось у твоего игрока в Спартаке.....
Но почему тогда вне Спартака твой клиент сейчас играет в какой то там региональной португальской лиге в некой "Тонделе" за 4 гамбургера и миску Доширака...на арене в 5 000 зрителей....если он настолько великолепен..???
Как гласит русская пословица : "Нечего на зеркало пенять коли рожа крива".....