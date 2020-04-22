Агент: «Другие спартаковцы не поддерживали Петковича. Даже наоборот»

Деян Йоксимович, агент бывшего защитника «Спартака» , высказал своё мнение о том, почему у сербского футболиста не получилось проявить себя в московской команде.

Одного не понимаю, почему с первого дня были проблемы во всём, что связано с Петковичем!? Я что-то не читал подобного на каждом углу, когда Педро Рошу купили миллионов за 14-15, плюс ещё комиссия, наверное.

В команде было много проблем, но я бы не хотел говорить о плохом. Петкович просто не успел раскрыться в «Спартаке». В этом тоже есть его вина, сто процентов. Но его не поддерживали партнёры по команде. Даже наоборот, это точно.

В таких условиях игрокам и получше, чем Марко, бывало не просто. При этом многие, в том числе и русские футболисты, тоже не заиграли в «Спартаке». Особенно за последние семь-восемь лет. Такое ощущение, что для многих главная проблема в клубе — это Каррера. При всех его ошибках, он сделал «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет. Только он и никто другой.