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Петкович: «СМИ знали, кто организовал против меня травлю»

22 апреля 2020, 07:20

Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович заявил, что подвергся травле со стороны журналистов после своего перехода в московский клуб.

СМИ не хуже меня знают, в чём была проблема. Вот объясните мне, почему с первого дня СМИ стали меня прессовать? И намного больше, чем других ребят. Это некрасивая история.

Конечно, я понимал, что «Спартак» самая большая команда в России, давление здесь – это норма. Но по отношению ко мне началась настоящая травля. Журналисты знали, в чём проблема, и кто её создаёт.

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отметил, что Петкович был лучшим вариантом из предоставленных скаутами, и признался, что хотел подписать на его позицию Марио Фернандеса (ЦСКА) или Тома Менье (ПСЖ).

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Все комментарии
makkie
makkie
22 апреля в 11:35
Непонятно, как Петкович вообще оказался в Спартаке?
Уровень его игры был низким, постоянно ошибался и привозил как с Тосно.
Ну и влияние агентов... очевидно, что тут замешаны Трабукки с Бегемотом - их напрямую никто не полоскал, зато Петковичу доставалось.
andre_can
andre_can
22 апреля в 08:46
зачем в прастак пошел???
ОПС
ОПС
22 апреля в 08:17
Да кому ты нужен, что б травлю организовывать?
SHMEL
SHMEL
22 апреля в 07:50, ред.
Бедный мальчик, обидели злые нехорошие дяди.
А про Марио в поросятне вообще порадовало, Массимо знатный фантазер.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 07:25
прям заговор какой то))))))))
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