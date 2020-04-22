Петкович: «СМИ знали, кто организовал против меня травлю»

Бывший защитник «Спартака» заявил, что подвергся травле со стороны журналистов после своего перехода в московский клуб.

СМИ не хуже меня знают, в чём была проблема. Вот объясните мне, почему с первого дня СМИ стали меня прессовать? И намного больше, чем других ребят. Это некрасивая история.

Конечно, я понимал, что «Спартак» самая большая команда в России, давление здесь – это норма. Но по отношению ко мне началась настоящая травля. Журналисты знали, в чём проблема, и кто её создаёт.