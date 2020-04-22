Петкович: «СМИ знали, кто организовал против меня травлю»

Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович заявил, что подвергся травле со стороны журналистов после своего перехода в московский клуб.
СМИ не хуже меня знают, в чём была проблема. Вот объясните мне, почему с первого дня СМИ стали меня прессовать? И намного больше, чем других ребят. Это некрасивая история.
Конечно, я понимал, что «Спартак» самая большая команда в России, давление здесь – это норма. Но по отношению ко мне началась настоящая травля. Журналисты знали, в чём проблема, и кто её создаёт.
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отметил, что Петкович был лучшим вариантом из предоставленных скаутами, и признался, что хотел подписать на его позицию Марио Фернандеса (ЦСКА) или Тома Менье (ПСЖ).
Уровень его игры был низким, постоянно ошибался и привозил как с Тосно.
Ну и влияние агентов... очевидно, что тут замешаны Трабукки с Бегемотом - их напрямую никто не полоскал, зато Петковичу доставалось.
Уровень его игры был низким, постоянно ошибался и привозил как с Тосно.
Ну и влияние агентов... очевидно, что тут замешаны Трабукки с Бегемотом - их напрямую никто не полоскал, зато Петковичу доставалось.
А про Марио в поросятне вообще порадовало, Массимо знатный фантазер.
А про Марио в поросятне вообще порадовало, Массимо знатный фантазер.