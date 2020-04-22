Кокорин: «Слова об инвалидности были, наверное, слишком громкими»

Нападающий «Зенита» , выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своем колене. Ранее ходили разговоры, что футболист может стать инвалидом.

Слова об инвалидности были, наверное, слишком громкими. Колено, скажем так, ныло, но я старался использовать любое время для поддержания формы. Сильных болей не испытывал, нам давали время заниматься, что, в принципе, позволяло контролировать ситуацию. Не знаю, что произошло, если бы нас лишили возможности работать в тренажерном зале. У меня не было опыта серьёзных операций, соответственно, я не мог прогнозировать последствия. Лишний вес? В состоянии стресса сбился режим питания, эти бесконечные допросы, суды, конечно, влияли на обмен веществ. С другой стороны я знал, как контролировать свой организм — в отпуске, например, могу набрать четыре килограмма, но потом так же легко их и сбросить. Здесь произошло то же самое. Уж того, чтобы вес подпрыгнул на пять, десять килограмм, точно не было (Улыбается).