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Кокорин: «Слова об инвалидности были, наверное, слишком громкими»

22 апреля 2020, 12:52

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своем колене. Ранее ходили разговоры, что футболист может стать инвалидом.

Слова об инвалидности были, наверное, слишком громкими. Колено, скажем так, ныло, но я старался использовать любое время для поддержания формы. Сильных болей не испытывал, нам давали время заниматься, что, в принципе, позволяло контролировать ситуацию. Не знаю, что произошло, если бы нас лишили возможности работать в тренажерном зале. У меня не было опыта серьёзных операций, соответственно, я не мог прогнозировать последствия. Лишний вес? В состоянии стресса сбился режим питания, эти бесконечные допросы, суды, конечно, влияли на обмен веществ. С другой стороны я знал, как контролировать свой организм — в отпуске, например, могу набрать четыре килограмма, но потом так же легко их и сбросить. Здесь произошло то же самое. Уж того, чтобы вес подпрыгнул на пять, десять килограмм, точно не было (Улыбается).

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
22 апреля в 16:36
Здоровья Александру и удачи на полях!
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 15:02
В тюрьме все средства хороши, ради смягчения режима или УДО. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 15:01
"бесконечные допросы"...для чего ???
Если всё за что непосредственно и осуждён было на 2-х 30-ти секундных видеороликах....
Схему Семака чтоль на следующий сезон хотели узнать...??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 14:59
Теперь Саньку надо заднюю включать, вдруг за границей почитают те слова.
Инвалиды мало кому нужны. Впрочем, смотрят не на трёп, а на игру, и с этим у него неплохо...
112910415
112910415
22 апреля в 13:54
что-то парень от нас скрывает
вероятно, ногу пришлось заменить
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 апреля в 13:38
Хорошо раз так, главное, чтобы вся эта ситуация пошла Сашке и Пашке на пользу, ума немного добавила.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 13:18
Это было кому-то выгодно.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 13:12
Адвокаты страху напускали, ампутацией пугали. Видно хорошо проплачены были.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:09
как знать) посмотрим))
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 13:01
Кокоша быстрее всех наберёт форму.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 12:56
Хотел сжалить общественность.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 12:56
Главное 10 не набрал
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