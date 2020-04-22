Ганчаренко: «Думаю, моему сыну непросто, что я постоянно дома»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, рад ли его сын тому, что папа проводит все свое время с семьей.
Я думаю, что ему тяжело. Сыну приходится соблюдать ту программу, которую дают в нашей школе, плюс мою дополнительную работу он делает каждодневно, поэтому ему несладко приходится.
Достаточно было холодно на улице, поэтому время проводили в тренажерном зале. Но сейчас потеплеет и будем выходить на улицу.
Ранее Ганчаренко рассказал о том, как игроки его команды поддерживают форму в условиях самоизоляции.