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Ганчаренко: «Думаю, моему сыну непросто, что я постоянно дома»

22 апреля 2020, 11:54

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, рад ли его сын тому, что папа проводит все свое время с семьей. 

Я думаю, что ему тяжело. Сыну приходится соблюдать ту программу, которую дают в нашей школе, плюс мою дополнительную работу он делает каждодневно, поэтому ему несладко приходится.

Достаточно было холодно на улице, поэтому время проводили в тренажерном зале. Но сейчас потеплеет и будем выходить на улицу.

Ранее Ганчаренко рассказал о том, как игроки его команды поддерживают форму в условиях самоизоляции.

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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho
22 апреля в 13:26
всем нам непросто сегодня, завтра...
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 12:10
Сын знает, что скоро это будет всегда.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 12:07
Такой дискомфорт в каждой семье.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 12:00
Уже успел надоесть сыну.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:55
мой кот совсем в панике)))
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