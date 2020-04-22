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Червиченко рассказал, как цены на нефть повлияют на «Спартак»

22 апреля 2020, 12:08

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как падение цен на нефть повлияет на финансы московского клуба.

Цены на нефть, конечно, падают, но не всё так трагично. У нас многие люди путают реальную стоимость на нефть и фьючерсы, о которых все кричат уже два дня. В рамках большой компании расходы на «Спартак» небольшие, поэтому вряд ли это как-то скажется на команде и что-то поменяется.

Это может сыграть свою роль в ведении переговоров. Например, это может использоваться, как аргумент для снижения цены, как по трансферу, так и по переподписанию контракта. Вся ситуация с нефтью в целом неприятная. Скорее всего, в этом году денег может быть гораздо меньше, либо их может не быть вовсе. Но даже это не означает, что на команду не найдут 50-70 млн.

Ранее профессор Высшей школы экономики и эксперт в области экономики спорта Сергей Алтухов рассказал о том, как падение цен на нефть отразится на будущем «Спартака».

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Все комментарии
параZит
параZит ответ Сов Армия (раскрыть)
вчера в 22:45
Так у вас не цирковой клуб, а армейский, забыл уже, на карантине-то? ))) Открою тебе глаза, я в армии служил, и не фанат цска, ты представляешь? Даже такое бывает.
Сов Армия
Сов Армия ответ параZит (раскрыть)
вчера в 13:14
Кто в армии не служил тот в цирке не смеётся.
параZит
параZит ответ Сов Армия (раскрыть)
22 апреля в 23:42
Интересно, если бы в армию забирали только болельщиков цска, много их осталось бы???
Сов Армия
Сов Армия
22 апреля в 19:10
Интересно если бы Лукойл повышал цены на бензин только для своих болельщиков в качестве помощи клубу, интересно много их осталось бы?
makkie
makkie
22 апреля в 14:33, ред.
И чего червяк присосался к Спартаку?
При любом случае нас упоминает. Жить не может без обсуждения красно-белых, хотя от его работы тошнит всех кб фанатов до сих пор!
Жирный вредитель!
Climent
Climent
22 апреля в 13:22
В пердиве у спартака и запросы станут не такими фантастическими.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 12:50
вот такие дела)) пердив совсем близок))
swift stream
swift stream ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 апреля в 12:23
Столько денег за них потрачено, как ни на один другой клуб в мире, а скоро будут играть в Химках или Чертаново.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 12:23
Только нормальные трансферы пошли...Роши-Тили-Крали на 50 млн...и на тебе...
Ну и смысл последующего пребывания Цорна в команде..???)))
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 12:18
Просто Федун аренду поднимет свиньям. Всего то делов. Как были без стадиона, так и остались. Своего он не упустит. Гыгыгы
shlomo
shlomo
22 апреля в 12:14
Все равно повлияют...хороших трансферов не будет
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 12:13
Скорее всего, учитывая скупердяйство федуна спартаку капец.
AgentART
AgentART
22 апреля в 12:10
Пора сворачиввать этот бестрофейный проект.
ДСА
ДСА
22 апреля в 12:09
Новые контракты будут поменьше.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 12:08
Куда уж там, не повлияют.
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