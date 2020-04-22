Марков: «Нагрузки сейчас, естественно, выше, чем в отпуске»

Нападающий «Рубина» рассказал о своих тренировках в режиме самоизоляции.

Нам каждое утро в 9 часов приходит рассылка от тренера по физподготовке, и он говорит, что мы сегодня делаем. Нам раздали датчики: пульсометры, GPS, часы купили – за нами следят. С тренировками нет никаких проблем, потому что мы держим себя в форме. Понимаем, что в любой момент чемпионат может стартовать, а на подготовку могут дать не так много времени, как зимой, например.

Нагрузки сейчас, естественно, выше. Когда отпуск, там в первые неделю-полторы ты вообще пытаешься отвлечься от всего и не занимаешься физической деятельностью. Дальше, конечно, идут какие-то нагрузки, но в отпуске я стараюсь обычно играть в большой теннис, ходить в тренажерный зал, а здесь у меня именно плановая нагрузка: бег и велосипед. Я себе дома сделал небольшой зал и стараюсь поддерживать себя в форме сильнее, чем в отпуске.