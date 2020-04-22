Кокорин: «„Зенит“ дал понять, что предложит контракт»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своем будущем.
Я действительно не говорил, что не хочу возвращаться в «Зенит». Сейчас я вообще не хочу рассуждать о своем будущем, поскольку, как показала практика, ни от чего зарекаться нельзя. Скажу лишь, что у меня ни к кому нет и не может быть никаких претензий, я спокойно работаю, стараюсь по максимуму помочь своему нынешнему клубу «Сочи», не думаю о том, что будет дальше. Арендный договор заканчивается 17 мая, далее есть еще один месяц, который я обязан провести в Санкт-Петербурге. От этой точки и будем отталкиваться.
Из-за пандемии сроки будут сдвинуты? Да, но сути дела это не меняет. Я вернусь в расположение «Зенита» и уже там буду думать, что делать дальше.
Нет претензий к «Зениту»? Да. А какие у меня могут быть претензии к «Зениту»? Это большой клуб, таково его решение, от меня ничего не зависело. Еще раз подчеркну — я хотел остаться в «Зените», играть за петербургский клуб, но по независящим от меня причинам этого не произошло. Что ж, сейчас я здесь. У меня есть четкое понимание, до какого времени я буду играть в «Сочи» и сколько дней проведу в «Зените». Дальше — хочу я этого или не хочу — мне необходимо определяться с будущим.
Если раньше я со своей колокольни раньше как-то планировал будущее, то сейчас понимаю, что далеко не всё зависит от воли спортсмена. Кто бы, например, еще месяц назад мог подумать, что чемпионат России могут остановить? Так и здесь: я не знаю, какой вариант для меня готовит «Зенит». И не могу предсказать ход развития событий.
В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая всё то, что происходило в последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.
Ранее Кокорин рассказал, что режим самоизоляции он проводит в Санкт-Петербурге.
Оторвался, дал на лапу.
Миллер намекнул - не брошу
Потому что свой Кокоша.
Оторвался, дал на лапу.
Миллер намекнул - не брошу
Потому что свой Кокоша.
Малявы засылал ?
Малявы засылал ?
Дают понять или унижают ?
Дают понять или унижают ?
Они же развалятся если ты им откажешь !
Они же развалятся если ты им откажешь !
Тута и здеся разве что Локо и Динамо у которых есть нужное количество контейнеров с деньгами...
Но судя по словам Александра приоритетом конечно же остаётся Зенит...гарантируемый высокий оклад ...плюс гарантируемая ЛЧ...плюс доверие и хорошее отношение главного тренера к игроку...
Конечно в свете последних событий где по звонку из Москвы решаются карьеры отдельных игроков,даже вопреки тренеру и гендиру - трудно что либо прогнозировать.....
Но если Кокорин на радость болельщикам,тренеру и здравому смыслу продлит контракт с Зенитом - это будет правильно.....
Тута и здеся разве что Локо и Динамо у которых есть нужное количество контейнеров с деньгами...
Но судя по словам Александра приоритетом конечно же остаётся Зенит...гарантируемый высокий оклад ...плюс гарантируемая ЛЧ...плюс доверие и хорошее отношение главного тренера к игроку...
Конечно в свете последних событий где по звонку из Москвы решаются карьеры отдельных игроков,даже вопреки тренеру и гендиру - трудно что либо прогнозировать.....
Но если Кокорин на радость болельщикам,тренеру и здравому смыслу продлит контракт с Зенитом - это будет правильно.....
На Зенит обижаться не вижу причин, клуб его поддержал, да и в аренде он стал лучшим в Сочи и одним из лучших в чемпионате.
Так что слово за ним, главное, шобы потом не было мучительно больно от принятого решения...
На Зенит обижаться не вижу причин, клуб его поддержал, да и в аренде он стал лучшим в Сочи и одним из лучших в чемпионате.
Так что слово за ним, главное, шобы потом не было мучительно больно от принятого решения...