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Кокорин: «„Зенит“ дал понять, что предложит контракт»

22 апреля 2020, 12:47

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своем будущем. 

Я действительно не говорил, что не хочу возвращаться в «Зенит». Сейчас я вообще не хочу рассуждать о своем будущем, поскольку, как показала практика, ни от чего зарекаться нельзя. Скажу лишь, что у меня ни к кому нет и не может быть никаких претензий, я спокойно работаю, стараюсь по максимуму помочь своему нынешнему клубу «Сочи», не думаю о том, что будет дальше. Арендный договор заканчивается 17 мая, далее есть еще один месяц, который я обязан провести в Санкт-Петербурге. От этой точки и будем отталкиваться.

Из-за пандемии сроки будут сдвинуты? Да, но сути дела это не меняет. Я вернусь в расположение «Зенита» и уже там буду думать, что делать дальше.

Нет претензий к «Зениту»? Да. А какие у меня могут быть претензии к «Зениту»? Это большой клуб, таково его решение, от меня ничего не зависело. Еще раз подчеркну — я хотел остаться в «Зените», играть за петербургский клуб, но по независящим от меня причинам этого не произошло. Что ж, сейчас я здесь. У меня есть четкое понимание, до какого времени я буду играть в «Сочи» и сколько дней проведу в «Зените». Дальше — хочу я этого или не хочу — мне необходимо определяться с будущим.

Если раньше я со своей колокольни раньше как-то планировал будущее, то сейчас понимаю, что далеко не всё зависит от воли спортсмена. Кто бы, например, еще месяц назад мог подумать, что чемпионат России могут остановить? Так и здесь: я не знаю, какой вариант для меня готовит «Зенит». И не могу предсказать ход развития событий.

В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая всё то, что происходило в последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.

Ранее Кокорин рассказал, что режим самоизоляции он проводит в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
22 апреля в 20:24
Выбираем не мы, выбирают нас.
112910415
112910415
22 апреля в 19:37
типа, прошла обида ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 апреля в 19:22, ред.
Вооо.... Сашка на нарах понял, что не зарекайся. Повзрослел, возмужал....).
Авангардист
Авангардист ответ Санчо Панса (раскрыть)
22 апреля в 17:28
Фифти фифти у него с Зенитом.
Санчо Панса
Санчо Панса
22 апреля в 17:10
То есть Александр еще не сказал НЕТ питерскому Зениту. И рановато его уже отправили в Локомотив)
9gdkh3_gsd8r
9gdkh3_gsd8r
22 апреля в 16:29
Уронил корейца на пол,
Оторвался, дал на лапу.
Миллер намекнул - не брошу
Потому что свой Кокоша.
alfranza
alfranza
22 апреля в 16:23
Кому уголовник нужен в Европе? Тренеров стульями лупить?
Valeleo
Valeleo
22 апреля в 15:30
Кокорин объективно самый сильный футболист России, отказываться от него просто глупо.
МапС
МапС
22 апреля в 15:22
По понятиям всё разложил.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 апреля в 15:13
Семак в какой камере сидел ?
Малявы засылал ?
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Leningrad 84 (раскрыть)
22 апреля в 15:11
Если тебя бьют в рожу - то это как трактовать ?
Дают понять или унижают ?
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 15:11
Должок у Кокоши перед Зенитом. В тюрьме его Семак поддерживал, да и грев регулярно поступал из Зенита. Гыгыгы
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 15:08
Кокоша, а как же Арсенал, Милан, Боруссия ?
Они же развалятся если ты им откажешь !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 апреля в 14:44
Санёк усердно морщит лоб и хмурит брови, но по ходу самостоятельно ничего не решает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 14:40
Европа - не вариант...как уже писалось ниже...зарплаты не ахти...да и налоги аццкие....
Тута и здеся разве что Локо и Динамо у которых есть нужное количество контейнеров с деньгами...
Но судя по словам Александра приоритетом конечно же остаётся Зенит...гарантируемый высокий оклад ...плюс гарантируемая ЛЧ...плюс доверие и хорошее отношение главного тренера к игроку...
Конечно в свете последних событий где по звонку из Москвы решаются карьеры отдельных игроков,даже вопреки тренеру и гендиру - трудно что либо прогнозировать.....

Но если Кокорин на радость болельщикам,тренеру и здравому смыслу продлит контракт с Зенитом - это будет правильно.....
ЧиП
ЧиП
22 апреля в 14:28
Европа, я так понимаю, не вариант?!
Legend 6
Legend 6 ответ Храневец (раскрыть)
22 апреля в 14:01
Если только Барса из города Воркута его уровень.
нечитайло
нечитайло
22 апреля в 13:58
Зенит только в воспоминаниях
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 13:55
Игрочишка будет против конкуренции со стороны Кокоши.
Храневец
Храневец
22 апреля в 13:21
ЗЕНИТ НИ ВАШ УРОВЕНЬ . ИЛИ БАРСА ИЛИ БАЛТИКА ! ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО !
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 13:19
Удачи Кокорину в Зените!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 13:08, ред.
МногА букафф, смысла чуток поменьше. Скоро нужно будет принимать решение, но советчик у него не приведи Господь..Денег в Европах ему вряд ли много предложат, да и налоги там свирепые. Так что лучше всего ему оставаться в России, а уж в каком клубе - ему думать. К ментам сидельцу не по понятиям, в народную - себя не уважать, кони нищие,, за обеды играть. Локо неплохой вариант, ну или в Сочи остаться.
На Зенит обижаться не вижу причин, клуб его поддержал, да и в аренде он стал лучшим в Сочи и одним из лучших в чемпионате.
Так что слово за ним, главное, шобы потом не было мучительно больно от принятого решения...
legendsofsails
legendsofsails ответ Leningrad 84 (раскрыть)
22 апреля в 12:59
Будет хорошо, Если сам же снова не наломает дров, изображая "мажора"...
Leningrad 84
Leningrad 84
22 апреля в 12:55
Эх, если бы не этот чертов корона-вирус, завтра бы Зенит мочил Спартак на своем стадионе в полуфинале кубка России...
Leningrad 84
Leningrad 84
22 апреля в 12:51
Раз дали понять, значит все будет нормально...
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 12:48
как это было? ментально)))))))
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