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Ганчаренко рассказал, как игроки поддерживают форму

22 апреля 2020, 11:14

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о том, как игроки его команды поддерживают форму в условиях самоизоляции.

Каждый день мы отправляем программу, что они должны делать. У нас нет строгой привязки, что в одно время должны выйти в онлайн. Они все потом присылают короткие видео, что они выполняют всю работу.

Кто без задержек сразу присылает видео? Имена называть неправильно. Все те, кто всегда добросовестно работали, они продолжают это делать.

Недавно Ганчаренко приготовил драники во время карантина.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 12:12
Время покажет их подготовку в деле...
Binger
Binger
22 апреля в 12:12
Одевают лыжи и вспоминают прошлое.
Faustello
Faustello
22 апреля в 11:41, ред.
Ихарь испепеляет взглядом все и вся, вокруг выжженная земля, есть жертвы
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:35
посмотрим в деле все результаты)))
armeec_
armeec_
22 апреля в 11:20
Вот после карантина на первых сборах будет видно, кто как занимался
Legend 6
Legend 6
22 апреля в 11:19
Даже интересно, в каком состоянии выйдут футболисты после такого прерыва
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 11:17
Игры покажут, кто чем занимался на "каникулах".
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