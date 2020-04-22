Ганчаренко рассказал, как игроки поддерживают форму

Главный тренер ЦСКА рассказал о том, как игроки его команды поддерживают форму в условиях самоизоляции.

Каждый день мы отправляем программу, что они должны делать. У нас нет строгой привязки, что в одно время должны выйти в онлайн. Они все потом присылают короткие видео, что они выполняют всю работу.

Кто без задержек сразу присылает видео? Имена называть неправильно. Все те, кто всегда добросовестно работали, они продолжают это делать.