Ганчаренко рассказал, как игроки поддерживают форму

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о том, как игроки его команды поддерживают форму в условиях самоизоляции.
Каждый день мы отправляем программу, что они должны делать. У нас нет строгой привязки, что в одно время должны выйти в онлайн. Они все потом присылают короткие видео, что они выполняют всю работу.
Кто без задержек сразу присылает видео? Имена называть неправильно. Все те, кто всегда добросовестно работали, они продолжают это делать.
Недавно Ганчаренко приготовил драники во время карантина.