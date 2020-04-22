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Дмитрий Тарасов: «Поехал в детский дом, а мне пишут, что я показушник»

22 апреля 2020, 15:01

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в эфире «Матч ТВ» поделился своим мнением о социальных сетях и интернете.

Мне повезло сейчас с тренером. Леонид Слуцкий обращает всё, что происходит в соцсетях, в шутки. Всё, что я могу сказать в интернете, сразу будет принято с негативом. Например, пошутить, что мы с женой леща друг другу бьём. Это сразу вызывает бунт, собирает какие-то программы. Для меня это дико, но если такой интерес к моей семье и моей персоне — пусть так и будет. Мне это никак не мешает жить, я научился относиться к этому спокойно. Держу хейтеров и негатив на расстоянии и ни в коем случае не принимаю всё близко к сердцу.

Историй с хейтом полно. Допустим, я выложил, что поехал в детский дом, а кто-то пишет: «Да ты урод! Показушник!» А когда не выкладываешь, пишут: «Помоги хоть кому-то». Людей не поймёшь. Я это делаю не для того, чтобы угодить кому-то, я делаю это для себя.

Почему я веду свои соцсети? Я просто показываю то, что хочу. Опять же, вспомню момент, когда я в YouTube у своего друга T-Killah сказал в шутливой форме про лещи. Люди повырезали эти моменты, оставили только одну фразу. Сразу видео вставили к себе первый канал и второй. Я проснулся и был в шоке. Это был очень большой резонанс, у людей просто голова поехала.

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Все комментарии
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 07:39
Как бы его не хейтели, сейчас он прав. У нас, в России, очень много завистливого быдла, которое живет в нищите, ничего не видит и зларадствует другим.
112910415
112910415
22 апреля в 18:18
чудак !
кто-то его обманул, что таким путём можно обнулить всю свою предыдущую жизнь, полную всяких глупостей ..
с обнулениями вообще всё непросто
DanjaG
DanjaG
22 апреля в 16:44
Сплошной пиар даже в этом.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 апреля в 15:59
Никто в своем уме не может поверить, что человек, который отобрал у Бузовой подаренную ей машину после развода и судился с клубом из-за 10 тыс долларов, когда получал в нем 4 миллиона в год (и не играл там особой роли) может заниматься благотворительностью.
beefs
beefs
22 апреля в 15:43
просто немного думай, когда что то делаешь
Mangur
Mangur
22 апреля в 15:41
Дима,а стоит ли не "Недопёкиных" внимание обращать? Сделал доброе дело и продолжай делать.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 15:34
Эх, Дима, Дима! Добро делают молча , а не колотя себя в грудь!
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 15:29
Дима делает всё, чтобы вдруг его не забыли, значит показушник.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 15:21
Никто не верит в твои добрые намерения.
VIPded
VIPded
22 апреля в 15:15
А нефиг и читать комментарии в соцсетях...)))
Поделился чем-то и хватит...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
22 апреля в 15:08
не умеешь быть медийной личностью-не будь
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 15:06
не нужно было писать)
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