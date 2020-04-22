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Конференция РФС перенесена на более поздний срок

22 апреля 2020, 13:53

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что конференция Российского футбольного союза, которая должна была пройти в конце мая, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Очередная конференция РФС была запланирована на 28 мая. Но сейчас в футболе форс-мажор, о чем говорят в УЕФА и ФИФА, и мы не можем предположить, получится ли у представителей членов РФС собраться в Москве, насколько это будет для них безопасно. Поэтому мы приняли решение ее перенести на более поздний срок, нам важно, чтобы делегаты смогли участвовать в ней очно без каких-либо рисков для себя.

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Все комментарии
МапС
МапС
22 апреля в 15:20
Чем дальше будут переносить, тем больше вероятность перейти на систему "весна-осень".
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 14:46
Пьянки не будет...
Clavан
Clavан
22 апреля в 14:33
Сколько их можно проводить.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 14:01
О чём будет идти речь на этой конференции конечно же секрет.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 14:01
ну как же мы теперь)))))))))))
112910415
112910415
22 апреля в 13:57
эх, такое полезное мероприятие сорвалось ...
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