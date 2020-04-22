Конференция РФС перенесена на более поздний срок

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что конференция Российского футбольного союза, которая должна была пройти в конце мая, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Очередная конференция РФС была запланирована на 28 мая. Но сейчас в футболе форс-мажор, о чем говорят в УЕФА и ФИФА , и мы не можем предположить, получится ли у представителей членов РФС собраться в Москве, насколько это будет для них безопасно. Поэтому мы приняли решение ее перенести на более поздний срок, нам важно, чтобы делегаты смогли участвовать в ней очно без каких-либо рисков для себя.