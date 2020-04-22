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В «Роме» опровергли информацию о намерении продать Джеко

22 апреля 2020, 16:06

В «Роме» опровергли информацию о том, что клуб может продать форварда Эдина Джеко по окончании сезона или урезать зарплату игрока.

Ранее СМИ сообщили, что римляне могут продать Джеко из-за высокой зарплаты. Также отмечалось, что если игрок хочет остаться в «Роме», ему, вероятно, придется пойти на понижение зарплаты, составляющей 7,5 миллиона евро за сезон.

В «Роме» опровергли эти данные в общении с агентством ANSA.

У нас нет стратегии по изменению будущего Джеко. Его будущее в «Роме». Также клуб не думал о пересмотре договоренностей с игроком. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 22:08
сказать сказали))посмотрим что сделают)))
DanjaG
DanjaG
22 апреля в 19:51
Кому он нужен в таком возрасте.
Трубадур
Трубадур
22 апреля в 16:40
Самим нужен.
ef8pqj_44cg3
ef8pqj_44cg3
22 апреля в 16:08
То подтверждают, то опровергают.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 16:07
Джоко непродаётся
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