В «Роме» опровергли информацию о намерении продать Джеко

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22 апреля 2020, 16:06

В «Роме» опровергли информацию о том, что клуб может продать форварда по окончании сезона или урезать зарплату игрока.

Ранее СМИ сообщили, что римляне могут продать Джеко из-за высокой зарплаты. Также отмечалось, что если игрок хочет остаться в «Роме», ему, вероятно, придется пойти на понижение зарплаты, составляющей 7,5 миллиона евро за сезон.

В «Роме» опровергли эти данные в общении с агентством ANSA.