В «Роме» опровергли информацию о намерении продать Джеко

В «Роме» опровергли информацию о том, что клуб может продать форварда Эдина Джеко по окончании сезона или урезать зарплату игрока.
Ранее СМИ сообщили, что римляне могут продать Джеко из-за высокой зарплаты. Также отмечалось, что если игрок хочет остаться в «Роме», ему, вероятно, придется пойти на понижение зарплаты, составляющей 7,5 миллиона евро за сезон.
В «Роме» опровергли эти данные в общении с агентством ANSA.
У нас нет стратегии по изменению будущего Джеко. Его будущее в «Роме». Также клуб не думал о пересмотре договоренностей с игроком.