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Икарди хочет перейти в «Ювентус»

22 апреля 2020, 15:51

Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, намерен вернуться в Италию. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для игрока является «Ювентус». Икарди не хочет переходить ни в один из итальянских клубов, кроме «Юве», сообщает источник со ссылкой на Sport Mediaset.

«Старая синьора» готова начать переговоры с «Интером» по трансферу Икарди. Возможно, «Ювентус» предложит миланцам полузащитника Хуана Куадрадо и доплату. Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте высоко оценивает способности Куадрадо.

Напомним, ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Атлетико».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 11:42
если Рон уйдёт, то вариант
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 21:13
проблема в малом он юве не нужен)))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
22 апреля в 20:15
Если Юве в нем заинтересован, то почему нет? Игрок он действительно хороший, а в Юве ему быстро мозги на место поставят! Вместо Игуаина самое то.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 19:35
Зачем он там нужен
SuperGobb
SuperGobb ответ Cap700 (раскрыть)
22 апреля в 18:48
    Cap700
    Cap700
    22 апреля в 17:48
    Не стоит наполнять Интер скандалами.
    112910415
    112910415
    22 апреля в 16:55
    Икарди не может ничего хотеть по определению.
    Ванда может считать, что он должен хотеть.
    SuperGobb
    SuperGobb
    22 апреля в 16:53
    Все хотят, но клуб не резиновый.
    cska vperiod
    cska vperiod
    22 апреля в 16:17
    А Ванда знает об этом?
    beefs
    beefs
    22 апреля в 15:51
    так в чем же дело
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