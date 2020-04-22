Икарди хочет перейти в «Ювентус»

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22 апреля 2020, 15:51

Форвард «Интера» , выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, намерен вернуться в Италию. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для игрока является «Ювентус». Икарди не хочет переходить ни в один из итальянских клубов, кроме «Юве», сообщает источник со ссылкой на Sport Mediaset.

«Старая синьора» готова начать переговоры с «Интером» по трансферу Икарди. Возможно, «Ювентус» предложит миланцам полузащитника и доплату. Отмечается, что главный тренер «Интера» высоко оценивает способности Куадрадо.

Напомним, ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Атлетико».