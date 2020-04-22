Икарди хочет перейти в «Ювентус»

Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, намерен вернуться в Италию. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для игрока является «Ювентус». Икарди не хочет переходить ни в один из итальянских клубов, кроме «Юве», сообщает источник со ссылкой на Sport Mediaset.
«Старая синьора» готова начать переговоры с «Интером» по трансферу Икарди. Возможно, «Ювентус» предложит миланцам полузащитника Хуана Куадрадо и доплату. Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте высоко оценивает способности Куадрадо.
Напомним, ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Атлетико».
Ванда может считать, что он должен хотеть.
Ванда может считать, что он должен хотеть.