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Главный тренер сборной Испании попросил сократить его зарплату на 25%

22 апреля 2020, 21:37

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с просьбой сократить ему зарплату.

По информации AS, Энрике изъявил желание снизить свою заработную плату на 25 процентов, чтобы помочь стране и футболу справиться с пандемией коронавируса.

Источник сообщает, что зарплата 49-летнего тренера в год составляет 1,5 млн евро. Таким образом, Энрике отказался от 375 тысяч.

Недавно Энрике раскритиковал испанских политиков.

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Все комментарии
Трубадур
Трубадур
вчера в 00:17
Пришел и попросил урезать ему зарплату, словно в дурдоме.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 00:00
Сам сдался.
Faustello
Faustello
22 апреля в 23:13
Таракан телевизор в сердцах расхерачил наверное услышав новость. Терь и ему могут предложить...
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 22:23
Достойный поступок. Уважения Луису Энрике. Сам попросил да и сумма очень даже немаленькая.
Legend 6
Legend 6
22 апреля в 22:01
Снится сон.
Депутаты в думе просят сократить им зарплату на 75%.
Отказываются от служебных авто и идут после работы к ближайшей станции метро.
shlomo
shlomo
22 апреля в 21:58
Каждый помогает по мере возможности...
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 21:54
как и должно если есть возможность
beefs
beefs
22 апреля в 21:50
последовал за футболистами
drug01
drug01
22 апреля в 21:49
Хороший пример,что ответят наши тренеры???
unoejk
unoejk ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 апреля в 21:40
Вернул.
Binger
Binger
22 апреля в 21:40
Красиво пропиарился.
AgentART
AgentART
22 апреля в 21:38
Лишь бы это помогло футболу.
beefs
beefs
22 апреля в 21:38
правильно, не отставай
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