Главный тренер сборной Испании попросил сократить его зарплату на 25%

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22 апреля 2020, 21:37

Главный тренер сборной Испании обратился к Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с просьбой сократить ему зарплату.

По информации AS, Энрике изъявил желание снизить свою заработную плату на 25 процентов, чтобы помочь стране и футболу справиться с пандемией коронавируса.

Источник сообщает, что зарплата 49-летнего тренера в год составляет 1,5 млн евро. Таким образом, Энрике отказался от 375 тысяч.

Недавно Энрике раскритиковал испанских политиков.