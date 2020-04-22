Главный тренер сборной Испании попросил сократить его зарплату на 25%

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с просьбой сократить ему зарплату.
По информации AS, Энрике изъявил желание снизить свою заработную плату на 25 процентов, чтобы помочь стране и футболу справиться с пандемией коронавируса.
Источник сообщает, что зарплата 49-летнего тренера в год составляет 1,5 млн евро. Таким образом, Энрике отказался от 375 тысяч.
Недавно Энрике раскритиковал испанских политиков.
Депутаты в думе просят сократить им зарплату на 75%.
Отказываются от служебных авто и идут после работы к ближайшей станции метро.
Депутаты в думе просят сократить им зарплату на 75%.
Отказываются от служебных авто и идут после работы к ближайшей станции метро.