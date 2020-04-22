Два клуба Лиги 1 выступают за аннулирование сезона во Франции

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22 апреля 2020, 11:45

21 апреля Профессиональная футбольная лига Франции провела видеоконференцию с представителями клубов Лиги 1.

На конференции обсуждались вопросы продолжения текущего сезона, который был прекращен в связи с пандемией коронавируса. Из 20 клубов Лиги 1 «Лион» и «Тулуза» выступили за аннулирование сезона.

«Лион» идет на седьмом месте, которое не дает возможности попасть даже в Лигу Европы. «Тулуза» занимает последнее место и может вылететь в Лигу 2.

Ранее появились слухи о том, что Лига 1 может возобновиться 17 июня.