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Два клуба Лиги 1 выступают за аннулирование сезона во Франции

22 апреля 2020, 11:45

21 апреля Профессиональная футбольная лига Франции провела видеоконференцию с представителями клубов Лиги 1.

На конференции обсуждались вопросы продолжения текущего сезона, который был прекращен в связи с пандемией коронавируса. Из 20 клубов Лиги 1 «Лион» и «Тулуза» выступили за аннулирование сезона.

«Лион» идет на седьмом месте, которое не дает возможности попасть даже в Лигу Европы. «Тулуза» занимает последнее место и может вылететь в Лигу 2.

Ранее появились слухи о том, что Лига 1 может возобновиться 17 июня.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 15:13
Чтобы мешок снова не напялил на себя золотые медальки.
Clavан
Clavан
22 апреля в 13:31
Клубы, которым это выгодно.
ОПС
ОПС
22 апреля в 12:20
Хитропопые, однако. Есть еще такие.
dimagas2
dimagas2
22 апреля в 12:07
Тулуза последнее место,Лион не попадает в еврокубки,понятно)))
Конфедерат
Конфедерат
22 апреля в 12:02
Думал Лион и Марсель..на один клуб ошибся)
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 12:00
а почему все ждут единого мнения))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 11:58
«Лион» занимает 7 место и вряд ли попадёт в ЛЧ по итогам чемпионата, да и ЛЕ под вопросом. Задачи на сезон явно провалены.
«Тулуза», так вообще беспросветный аутсайдер и на 99% оформил понижение ниже класса.
Вывод один чемпионат по просьбам этих клубов надо отменять, но в самом деле, почему эти два клуба должны страдать?
Василий 50
Василий 50
22 апреля в 11:48
Пауки.
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