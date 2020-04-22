«Ливерпуль» поддержал медиков, ведущих борьбу против пандемии коронавируса

«Ливерпуль» поддержал сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и медицинских работников, ведущих борьбу с пандемией коронавируса.
На газоне стадионе «Энфилд» нарисовали сердце, аббревиатуру британской службы здравоохранения и YNWA (You’ll Never Walk Alone — «Ты никогда не будешь один»).
Накануне «Ливерпуль» назначил предварительную дату возобновления тренировок.
плюс даже оставляя комментарии раньше было так Комментраий ДХТК [NITRO] теперь у меня видно лишь мой ник нейм без названия блога.
я щас могу зайти в свой блог только через все блоги, я не могу зайти через профиль, не могу зайти с комментария. я даже у других пользователй у кого как у меня возле ник нема отражался блог я их не вижу.
плюс даже оставляя комментарии раньше было так Комментраий ДХТК [NITRO] теперь у меня видно лишь мой ник нейм без названия блога.
я щас могу зайти в свой блог только через все блоги, я не могу зайти через профиль, не могу зайти с комментария. я даже у других пользователй у кого как у меня возле ник нема отражался блог я их не вижу.