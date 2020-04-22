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«Ливерпуль» поддержал медиков, ведущих борьбу против пандемии коронавируса

22 апреля 2020, 19:58

«Ливерпуль» поддержал сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и медицинских работников, ведущих борьбу с пандемией коронавируса.

На газоне стадионе «Энфилд» нарисовали сердце, аббревиатуру британской службы здравоохранения и YNWA (You’ll Never Walk Alone — «Ты никогда не будешь один»).

«Ливерпуль» поддержал медиков, ведущих борьбу против пандемии коронавируса

Накануне «Ливерпуль» назначил предварительную дату возобновления тренировок.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ unoejk (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
да это есть ссылка, раньше было в профиле ДХТК [NITRO], сейчас просто ДХТК.....я про это говорю. тоже самое когда оставляю коментарий ДХТК а названией блога не отображается, а то получается что я не отличаюсь от других пользователей.
unoejk
unoejk ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:19
Вы сказали что у вас в профиле нет ссылки на блог. На моём скрине она есть, теперь вы говорите что и у вас так же. Проблема пропала?
DXTK
DXTK ответ unoejk (раскрыть)
вчера в 20:06
да у меня все тоже самое как на фото и дизайн старого сайта.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ SuperGobb (раскрыть)
вчера в 01:21
Ты все еше тут сидишь
cadmiy
cadmiy
вчера в 00:30
хоть так.
SuperGobb
SuperGobb
22 апреля в 23:24
Но первыми, кого поддержал ливерпуль, были *эдики. Аха-ха)
zsb1961
zsb1961
22 апреля в 21:21
Всех футболистов, тоже, надо поддержать!
unoejk
unoejk ответ DXTK (раскрыть)
22 апреля в 21:08
Кстати. Дизайн случайно не старый?
unoejk
unoejk ответ DXTK (раскрыть)
22 апреля в 21:05, ред.
Давайте начнём с профиля. Ваш профиль у меня выглядит так как на скриншоте. Скиньте мне пожалуйста такой же скриншот теперь вы. Можно текстовой ссылкой на любой хостинг.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 21:02
Поддержка необходима в столь непростое время.
DXTK
DXTK ответ unoejk (раскрыть)
22 апреля в 20:54
у меня 1 блог, и всегда был только один...... в профиле вижу только ДХ ТК. может у меня глюк какой, не знаю, я задал вопрос в статье о ньюкасле а ваш ответ отобразился на странице про ливерпуль.

плюс даже оставляя комментарии раньше было так Комментраий ДХТК [NITRO] теперь у меня видно лишь мой ник нейм без названия блога.

я щас могу зайти в свой блог только через все блоги, я не могу зайти через профиль, не могу зайти с комментария. я даже у других пользователй у кого как у меня возле ник нема отражался блог я их не вижу.
shlomo
shlomo
22 апреля в 20:52
Только могу сказать...МОЛОДЦЫ!!!!
beefs
beefs
22 апреля в 20:50
придумают же, профессионалы
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 20:31
Картинками я тоже поддержу.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 20:25
сейчас всем нужно поддержать медиков!!
unoejk
unoejk ответ DXTK (раскрыть)
22 апреля в 20:20, ред.
Добрый вечер. Вижу ваш блог "Английская Премьер-лига Barclays" и он на месте. Мы говорим о нём или у вас был ещё 1?
SHMEL
SHMEL
22 апреля в 20:02
Хороший ход.
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