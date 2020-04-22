МЮ хочет пригласить в клуб спортивного директора «Атлетико»

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22 апреля 2020, 12:01

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски спортивного директора.

Как сообщается, «красным дьяволам» интересен вариант с приглашением спортивного директора мадридского «Атлетико» Андреа Берта, который работает в клубе с сезона-2012/13.

Берта является ключевой фигурой «Атлетико» в вопросах трансферной политики, а также был признан лучшим спортивным директором 2019 года по версии Globe Soccer Awards.

Ранее появились слухи о том, что бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может занять должность спортивного директора в своем бывшем клубе.