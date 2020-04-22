BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами

Телеканал beIN Sports, принадлежащий катарскому медиахолдингу, планирует помешать фонду из Саудовской Аравии приобрести «Ньюкасл».
Руководство телеканала написало обращение в АПЛ с требованием заблокировать покупку. Недовольство представителей телеканала заключается в широко распространенной в Саудовской Аравии «пиратской» трансляции матчей Премьер-Лиги, что ставит под угрозу доходы телеканала и клубов.
Ранее стало известно, что владелец «Ньюкасла» Майк Эшли согласился продать клуб за 300 млн фунтов.