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BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами

22 апреля 2020, 14:05

Телеканал beIN Sports, принадлежащий катарскому медиахолдингу, планирует помешать фонду из Саудовской Аравии приобрести «Ньюкасл».

Руководство телеканала написало обращение в АПЛ с требованием заблокировать покупку. Недовольство представителей телеканала заключается в широко распространенной в Саудовской Аравии «пиратской» трансляции матчей Премьер-Лиги, что ставит под угрозу доходы телеканала и клубов.

Ранее стало известно, что владелец «Ньюкасла» Майк Эшли согласился продать клуб за 300 млн фунтов.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Крылатый (раскрыть)
22 апреля в 20:25
У арабов в этом плане дела идут не плохо, а вот российская нефтяная отрасль реально загибается, как и экономика. В США нефтянка тоже в плохом состоянии сейчас, но их экономика не сильно зависит от нефти, в отличии от РФ.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
22 апреля в 14:55
саудиты обнуленного обнулили его и его же нефть , что им какой нить тв
AgentART
AgentART
22 апреля в 14:23
Саудиты пять телеканалов таких купят и по миру пустят.
Крылатый
Крылатый ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
22 апреля в 14:16
Ну с нынешней тенденцией арабские нефтяные шейхи в скором времени вернутся к кочевому образу жизни )
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 14:10
возможно это к лучшему)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
22 апреля в 14:10
У телеканала силенок не хватит, чтобы тягаться с арабскими нефтяниками
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