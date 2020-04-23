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Хедира может перейти в «Вест Хэм» из-за своей девушки

вчера, 11:39

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

«Молотобойцы» надеются подписать немецкого хавбека в летнее трансферное окно. Хедира не получает регулярную игровую практику и готов покинуть «Ювентус».

Еще одним фактором в пользу переезда игрока в Лондон является его девушка Мелани Леупольц, которая также занимается футболом. Несколько недель назад Мелани подписала контракт с женской командой «Челси», переехав в столицу Великобритании из мюнхенской «Баварии», а сам Хедира хочет быть ближе к своей возлюбленной. Это дает «Вест Хэму», также клубу из Лондона, преимущество в подписании немецкого игрока. Как сообщается, высокая зарплата Хедиры не будет камнем преткновения и игрок будет готов пойти на уступки.

Ранее появились слухи о том, что Хедира может перейти в «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:14
ну-ну
разбежится с подругой и останется с этим странным контрактом ..
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 12:52
Хорошо бы спихнуть его) Лучший футбол уже позади, а ведомость зарплатная немного разгрузится
swift stream
swift stream
вчера в 12:28
Из-за бабы климат поменяет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:06
Ради Мелани можно и перескочить в Вест Хэм.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:42
Все из-за баб. Ой простите милые, дорогие соккерчанки-девушек.
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:42
Почему не КПР или Пэлас))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:40
кому он нужен то )) пусть умерит пыл))
13ROS13
13ROS13
вчера в 11:39
Трудно что то объяснить.
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