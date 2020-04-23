Хедира может перейти в «Вест Хэм» из-за своей девушки

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вчера, 11:39

Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

«Молотобойцы» надеются подписать немецкого хавбека в летнее трансферное окно. Хедира не получает регулярную игровую практику и готов покинуть «Ювентус».

Еще одним фактором в пользу переезда игрока в Лондон является его девушка Мелани Леупольц, которая также занимается футболом. Несколько недель назад Мелани подписала контракт с женской командой «Челси», переехав в столицу Великобритании из мюнхенской «Баварии», а сам Хедира хочет быть ближе к своей возлюбленной. Это дает «Вест Хэму», также клубу из Лондона, преимущество в подписании немецкого игрока. Как сообщается, высокая зарплата Хедиры не будет камнем преткновения и игрок будет готов пойти на уступки.

Ранее появились слухи о том, что Хедира может перейти в «Вулверхэмптон».