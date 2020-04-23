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«Челси» и «Атлетико» поборются за «нового Лукаку»

вчера, 11:21

«Челси» и «Атлетико» Мадрид поборются за подписание 16-летнего форварда «Сток Сити» Мохамеда Санко, которого сравнивают с Ромелу Лукаку.

Санко является одним из самых ярких молодых игроков Чемпионшипа. Голландский нападающий забил девять голов и отдал девять результативных передач за молодежную команду «Стока» до 18 лет в нынешнем сезоне. Санко обладает выдающимися физическими данными из-за чего его сравнивают с бывшим нападающим «Челси» Ромелу Лукаку.

Как сообщается, «Челси» и «Атлетико» уже провели переговоры с футболистом молодежной сборной Голландии.

Ранее «Челси» уже подписал одного 16-летнего игрока для академии клуба.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 11:32
Будем поглядеть...)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:22
слишком много авансов))рано))
Cap700
Cap700
вчера в 11:22
Пусть им повезет.
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