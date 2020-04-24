Ибрагимович примет участие в товарищеском матче с игроками «Хаммарбю»

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вчера, 05:03

Сегодня, 24 апреля, состоятся товарищеские матчи между игроками «Хаммарбю», которые будут транслироваться в интернете.

Нападающий «Милана» , во время пандемии коронавируса поддерживающий физическую форму в стокгольмском клубе, в твиттере анонсировал своё появление на поле.

Хотите увидеть, как я творю магию? Смотрите на меня в действии с «Хаммарбю» в пятницу.

Напомним, 38-летний швед является совладельцем «Хаммарбю».