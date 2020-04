Ибрагимович примет участие в товарищеском матче с игроками «Хаммарбю»

Сегодня, 24 апреля, состоятся товарищеские матчи между игроками «Хаммарбю», которые будут транслироваться в интернете.

Нападающий «Милана» , во время пандемии коронавируса поддерживающий физическую форму в стокгольмском клубе, в твиттере анонсировал своё появление на поле.

Напомним, 38-летний швед является совладельцем «Хаммарбю».

Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU