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Ибрагимович примет участие в товарищеском матче с игроками «Хаммарбю»

вчера, 05:03

Сегодня, 24 апреля, состоятся товарищеские матчи между игроками «Хаммарбю», которые будут транслироваться в интернете.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, во время пандемии коронавируса поддерживающий физическую форму в стокгольмском клубе, в твиттере анонсировал своё появление на поле.

Хотите увидеть, как я творю магию? Смотрите на меня в действии с «Хаммарбю» в пятницу.

Напомним, 38-летний швед является совладельцем «Хаммарбю».

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23 апреля ФотоКомментарии9
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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 09:50
неувядающий Ибрагимович, молодец
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:22
это похоже на шизо))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:29
Во бесится Ибра.
ДСА
ДСА
вчера в 07:38
Шведам можно играть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 07:02
Среди фанатов Мальмё крепнет желание распилить не только статую, но и самого Златана.
ОПС
ОПС
вчера в 06:12, ред.
Должен хорошо сыграть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:09
Ставки на матч принимаются.
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:37
Ибра и в полтинник будет таким.
drug01
drug01
вчера в 05:34
Интересно посмотреть его игру
Comdiv
Comdiv
вчера в 05:03
Опять рисуется на публику.
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