Места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу

Журналист Times Мартин Циглер в своем Твиттере сообщил, что места в Лиге чемпионов и Лиге Европы на будущий сезон будут распределены в соответствии с текущим турнирным положением команд, если национальные первенства не будут доиграны.
Напомним, что проведение национальных чемпионатов большинства стран Европы приостановлено из-за пандемии коронавируса. Однако ожидается, что ведущие чемпионаты Европы возобновят сезон в июне.
Мечты ушли осталась гад.......
Мечты ушли осталась гад.......
Несомненно места в еврокубках должны распределяться только по итоговым результатам чемпионата....
Да и Зениту не к чему слышать что он "за два сезона - полтора раза стал чемпионом".....)))
Понятно что без зрителей...понятно что после долгой паузы...но доиграть надо...
Несомненно места в еврокубках должны распределяться только по итоговым результатам чемпионата....
Да и Зениту не к чему слышать что он "за два сезона - полтора раза стал чемпионом".....)))
Понятно что без зрителей...понятно что после долгой паузы...но доиграть надо...
Например, в РПЛ еще 8 туров до конца - ничего еще неизвестно.
Например, в РПЛ еще 8 туров до конца - ничего еще неизвестно.
А это пока только слухи.
А это пока только слухи.
И так уже попали в клуб "команд четвёртых мест"
И так уже попали в клуб "команд четвёртых мест"
У нас в РПЛ в ФНЛ ломится спартак, но они благодаря ряду вопиющих судейских ошибок (хусаиновщины) на 9-с месте.
У нас в РПЛ в ФНЛ ломится спартак, но они благодаря ряду вопиющих судейских ошибок (хусаиновщины) на 9-с месте.