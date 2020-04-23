Места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу

1587639561

вчера, 13:59

Журналист Times Мартин Циглер в своем Твиттере сообщил, что места в Лиге чемпионов и Лиге Европы на будущий сезон будут распределены в соответствии с текущим турнирным положением команд, если национальные первенства не будут доиграны.

Напомним, что проведение национальных чемпионатов большинства стран Европы приостановлено из-за пандемии коронавируса. Однако ожидается, что ведущие чемпионаты Европы возобновят сезон в июне.