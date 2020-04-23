ГлавнаяНовости

Места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу

вчера, 13:59

Журналист Times Мартин Циглер в своем Твиттере сообщил, что места в Лиге чемпионов и Лиге Европы на будущий сезон будут распределены в соответствии с текущим турнирным положением команд, если национальные первенства не будут доиграны. 

Напомним, что проведение национальных чемпионатов большинства стран Европы приостановлено из-за пандемии коронавируса. Однако ожидается, что ведущие чемпионаты Европы возобновят сезон в июне.

Все новости
Ибрагимович примет участие в товарищеском матче с игроками «Хаммарбю»
Сегодня, 05:03 Комментарии1
Экс-игрок «Ливерпуля» поборол рак мозга
Вчера, 17:14 ФотоКомментарии9
Давид Луис отметил день рождения в компании четырех клонов
Вчера, 16:13 ВидеоКомментарии9
Вратарь «Аталанты» повторно заболел коронавирусом
Вчера, 16:08 Комментарии11
Чемпионат Румынии могут доиграть в Турции
Вчера, 15:34 Комментарии8
ОфициальноУЕФА перенес женское Евро-2021 на 2022 год
Вчера, 14:33 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:24
Рановато об этом говорить, может и доиграют еще?
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 20:42
ФК вилков вообще должен быть даже не в пятерке
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 19:14
А если чемпионат невозможно будет доиграть? Где же е тут будет спортивный принцип?
oFANATo
oFANATo ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
вчера в 18:27, ред.
Хаа....сказал болельщик клуба с последнего места в группе)))
oFANATo
oFANATo ответ Cap700 (раскрыть)
вчера в 18:25
Мечты, мечты, какая сладость.

Мечты ушли осталась гад.......
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:04
В таком случае Спартака в еврокубках на следующий сезон не будет! И это просто великолепная новость)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:03
Ждем продолжение чемпионата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:07
Да уж, сезоны надо завершать, даже в ущерб следующего. В нём уже можно будет сделать какие-нить поправки на ветер...
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 16:19
а вам вообще все равно кто, результат один - вечно последнее место в группе..
Литейный 4
Литейный 4 ответ Алексей Филин (раскрыть)
вчера в 16:15
Проводим под фанфары свиней в Пердив. Гыгыгы
Cap700
Cap700 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
Вас скоро вообще не будет на фубольной арене.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:20, ред.
Обязательно доиграть.....пол июня и июль в помощь.....
Несомненно места в еврокубках должны распределяться только по итоговым результатам чемпионата....
Да и Зениту не к чему слышать что он "за два сезона - полтора раза стал чемпионом".....)))

Понятно что без зрителей...понятно что после долгой паузы...но доиграть надо...
makkie
makkie
вчера в 14:59
Надо доигрывать, а не устраивать эту ромашку.
Например, в РПЛ еще 8 туров до конца - ничего еще неизвестно.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:54
кто как не он всё знает))))
Великолепный
Великолепный
вчера в 14:50
Скоро узнаем как будем доигрывать чемпионат.
А это пока только слухи.
oFANATo
oFANATo ответ Comdiv (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
Молитесь что бы зениту опять не попались Олимпик, Бенфика, Лейпциг))))
И так уже попали в клуб "команд четвёртых мест"
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 14:23, ред.
Надо доигрывать чемп,ибо спартак ждут в фнл.
Comdiv
Comdiv ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:14
Так не совсем честно, цска может попасть в ЛЕ, а там Ференцварош.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 14:13
С местами в ЛЧ-ЛЕ определиться не так сложно, как с претендентами на вылет.
У нас в РПЛ в ФНЛ ломится спартак, но они благодаря ряду вопиющих судейских ошибок (хусаиновщины) на 9-с месте.
drug01
drug01
вчера в 14:08
Для Спартака это будет очень плохо!!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:08
Ждём официальных заявлений УЕФА.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:08
Это не честно и не совсем спортивный принцип.
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Очень сомневаюсь в этом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100