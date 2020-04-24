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Сезон в Нидерландах официально завершен

вчера, 21:13

В Нидерландах, как и предполагалось, приняли решение досрочно завершить нынешний футбольный сезон.

Причина - указ властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября.

Отмечается, что чемпион Эредивизие не будет определён. Все команды останутся в своих дивизионах. В Лигу чемпионов на следующий сезон попадают «Аякс» (раунд плей-офф) и АЗ (второй квалификационный раунд), в Лигу Европы – «Фейеноорд» (групповой этап), ПСВ и «Виллем II» (второй квалификационный раунд).

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 01:42, ред.
споры на почве делегации в еврокубки не утихнут ещё долго. справедливости в таком решении ноль.
Zeychba
Zeychba ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 01:40
Не такое уж и большое, я бы сказал очень даже маленькое. Огромное количество людей продолжает каждый день работать, причем не из дома, не вижу проблемы.
oFANATo
oFANATo ответ Zeychba (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
Мыслить надо шире.
Футбол это не только игроки одной и другой команды. Есть ещё судьи, тренеры, массажисты, врачи, болбои, водители, электрики, охрана на стадионах, + они все общаются со своими семьями. Теперь прикинь какое количество людей что бы провести только один матч.
Zeychba
Zeychba
сегодня в 00:42
Вообще не понимаю этого. Т.е. обычные работяги, которые обеспечивают жизнедеятельность людей, могут как-то работать, несмотря на короновирус. А кучка миллионеров, молодых и здоровых, которые перманентно находятся под наблюдением врачей, не могут. Без зрителей могли вполне чемпионат завершить.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:37
Видимо только всем пойдёт на пользу ..
Youngberg
Youngberg
сегодня в 00:06
Немного неожиданно, но предсказуемо.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 22:52
Зато Барсу не жаль, аха-ха.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:47
Бельгия тоже закончила и нам пора объявить об этом. Еврокубки те команды которые на данный момент попадают. А Кубок разыграть в карты... 😁.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:38
Я другую схему видел в Твиттере, где учитывается среднее количество заработанных очков в течении сезона, на выезде и дома, по ней первая пятерка не измена, Шефф Ютд обходит Волков и попадает в ЛЕ, а к Астон Вилле и Норидж присоединяется ВХЮ, правда есть проблема не все сыграли одинаковое количество матчей дома и на выезде, тоже не понятная система, которая вряд ли всех устроит.
oFANATo
oFANATo ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
В УЕФА выбрали такой вариант.

А ещё могли по слухам выбрать
вариант когда в еврокубки попадали команды
по рейтингу команд УЕФА за последние 5 лет.
Без учёта очков и мест которые занимали команды на момент приостановки чемпионатов
Ice van Reed
Ice van Reed ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
А есть еще ахинея, когда будут по средним баллам выбирать, т.е. бьешься за ЕК , а вот болт тебе, по таккому принцыпу МЮ,который в зоне ЛЕ, может попасть в ЛЧ, а по такому принципу, если кто чаще в ЕК играет, ФК Ростов может быть мимо ЕК, но надеюсь, это лютый фэйк! Ибо там логики меньше чем у членистоногих!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:11, ред.
Ну если там 63,так будет правильнее
oFANATo
oFANATo ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Куда они денутся допустят.

Тем более уже отыграли назад

Свои наезды в виде того что не допустят.

Новые правила предполагают, что участники Лиги чемпионов и Лиги Европы от национального чемпионата будут определены, исходя из их положения в турнирной таблице на момент остановки чемпионата из-за пандемии COVID-19.
Да же если не будет объявлен чемпион.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:05, ред.
Ну что. Вот и первая ласточка.

Посмотрим как будет у нас.

И разрешат ли власти у нас доиграть

Чемпионат в июне-июле.

Или объявят кабинетного чемпиона?)))
dimagas2
dimagas2 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:03
Ну это уже другой вопрос.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 22:00
При этом УЕФА не допустят тех кто не по спортивному принципу попал в ЕК, так что у них семь пятниц на неделе, облом будет, чемпы завершат, а вот Чемпионов не допустят!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 21:59
Без мозгов патамушта. Сегодня одно, завтра другое.
А послезавтра им предложат СМС голосованием выбрать победителя ЛЧ и ЛЕ этого сезона.
Коронавирус, ёптить. А победитель же должен быть...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:59
Молодцы! Правильное решение,чем гадать.
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:58
В УЕФА допустили, что европейские чемпионаты не будут доиграны
23 апреля 2020
Правила определения команд-участниц еврокубков в сезоне 2020/2021 из национальных футбольных лиг, которые из-за пандемии COVID-19 так и не будут доиграны, разработало руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА),

Новые правила предполагают, что участники Лиги чемпионов и Лиги Европы от национального чемпионата будут определены, исходя из их положения в турнирной таблице на момент остановки чемпионата из-за пандемии COVID-19.

В спорных случаях, когда команды сыграли разное количество матчей, их положение будет определено, исходя из среднего количества очков за игру.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:42
Разумное решение.
dimagas2
dimagas2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:28
УЕФА дали полноту власти лигам принять самим решение: о продлении сезона или завершении.
drug01
drug01
вчера в 21:26
Они пошли своим путем и приняли такое решение!!!! Аяксу желаю удачи...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:25
А УЕФА одобрит этот их расклад? Считаю, раз не хотят играть в футбол в своей стране, нефик делать и в еврокубках. Самые хитроопые ,штоле?
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:24
Странное решение,но их дело.
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:21
Так решили, чтобы не заморачиваться.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:20
время покажет насколько оправдано это решение))))
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:17
жаль
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:16
Кто за Виллемом, те не слишком довольны...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Погорячились они явно...
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