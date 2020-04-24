Сезон в Нидерландах официально завершен

В Нидерландах, как и предполагалось, приняли решение досрочно завершить нынешний футбольный сезон.
Причина - указ властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября.
Отмечается, что чемпион Эредивизие не будет определён. Все команды останутся в своих дивизионах. В Лигу чемпионов на следующий сезон попадают «Аякс» (раунд плей-офф) и АЗ (второй квалификационный раунд), в Лигу Европы – «Фейеноорд» (групповой этап), ПСВ и «Виллем II» (второй квалификационный раунд).
Футбол это не только игроки одной и другой команды. Есть ещё судьи, тренеры, массажисты, врачи, болбои, водители, электрики, охрана на стадионах, + они все общаются со своими семьями. Теперь прикинь какое количество людей что бы провести только один матч.
Футбол это не только игроки одной и другой команды. Есть ещё судьи, тренеры, массажисты, врачи, болбои, водители, электрики, охрана на стадионах, + они все общаются со своими семьями. Теперь прикинь какое количество людей что бы провести только один матч.
А ещё могли по слухам выбрать
вариант когда в еврокубки попадали команды
по рейтингу команд УЕФА за последние 5 лет.
Без учёта очков и мест которые занимали команды на момент приостановки чемпионатов
А ещё могли по слухам выбрать
вариант когда в еврокубки попадали команды
по рейтингу команд УЕФА за последние 5 лет.
Без учёта очков и мест которые занимали команды на момент приостановки чемпионатов
Тем более уже отыграли назад
Свои наезды в виде того что не допустят.
Новые правила предполагают, что участники Лиги чемпионов и Лиги Европы от национального чемпионата будут определены, исходя из их положения в турнирной таблице на момент остановки чемпионата из-за пандемии COVID-19.
Да же если не будет объявлен чемпион.
Тем более уже отыграли назад
Свои наезды в виде того что не допустят.
Новые правила предполагают, что участники Лиги чемпионов и Лиги Европы от национального чемпионата будут определены, исходя из их положения в турнирной таблице на момент остановки чемпионата из-за пандемии COVID-19.
Да же если не будет объявлен чемпион.
Посмотрим как будет у нас.
И разрешат ли власти у нас доиграть
Чемпионат в июне-июле.
Или объявят кабинетного чемпиона?)))
Посмотрим как будет у нас.
И разрешат ли власти у нас доиграть
Чемпионат в июне-июле.
Или объявят кабинетного чемпиона?)))
А послезавтра им предложат СМС голосованием выбрать победителя ЛЧ и ЛЕ этого сезона.
Коронавирус, ёптить. А победитель же должен быть...
А послезавтра им предложат СМС голосованием выбрать победителя ЛЧ и ЛЕ этого сезона.
Коронавирус, ёптить. А победитель же должен быть...
23 апреля 2020
Правила определения команд-участниц еврокубков в сезоне 2020/2021 из национальных футбольных лиг, которые из-за пандемии COVID-19 так и не будут доиграны, разработало руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА),
Новые правила предполагают, что участники Лиги чемпионов и Лиги Европы от национального чемпионата будут определены, исходя из их положения в турнирной таблице на момент остановки чемпионата из-за пандемии COVID-19.
В спорных случаях, когда команды сыграли разное количество матчей, их положение будет определено, исходя из среднего количества очков за игру.
23 апреля 2020
Правила определения команд-участниц еврокубков в сезоне 2020/2021 из национальных футбольных лиг, которые из-за пандемии COVID-19 так и не будут доиграны, разработало руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА),
Новые правила предполагают, что участники Лиги чемпионов и Лиги Европы от национального чемпионата будут определены, исходя из их положения в турнирной таблице на момент остановки чемпионата из-за пандемии COVID-19.
В спорных случаях, когда команды сыграли разное количество матчей, их положение будет определено, исходя из среднего количества очков за игру.