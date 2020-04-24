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вчера, 14:37

По информации Reuters, чемпионат Южной Кореи стартует 8 мая без участия зрителей на трибунах.

Источник сообщает, что решение приняли после совета директоров корейской футбольной лиги. Изначально сезон должен был стартовать 29 февраля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.

Отмечается, что вместо 38 матчей командами будет сыграно по 27. Если по ходу сезона у одного из игроков или тренеров выявят заболевание вирусом, команда не будет проводить матчи в течение двух следующих недель.

В этот же период должен стартовать чемпионат Фарерских островов.