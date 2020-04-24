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Чемпионат Южной Кореи стартует 8 мая

вчера, 14:37

По информации Reuters, чемпионат Южной Кореи стартует 8 мая без участия зрителей на трибунах.

Источник сообщает, что решение приняли после совета директоров корейской футбольной лиги. Изначально сезон должен был стартовать 29 февраля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.

Отмечается, что вместо 38 матчей командами будет сыграно по 27. Если по ходу сезона у одного из игроков или тренеров выявят заболевание вирусом, команда не будет проводить матчи в течение двух следующих недель. 

В этот же период должен стартовать чемпионат Фарерских островов.

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Источник: reuters.com
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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:53
Лю Кайшен Ко - такая должно быть фамилия президента Южной Кореи.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:52
Вот радость то какая! Теперь не только будем чемпионат Беларуси лицезреть онлайн)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:52
Условия жёсткие и жестокие но зато ответственности будет больше.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:39
Эпидемия у них там чахнет.
holms918
holms918
вчера в 15:30
Вот и определились, будем следить.
13ROS13
13ROS13
вчера в 15:29
В стране, где существует высочайшая организация, и много не врут людям.
brpmp2avcasz
brpmp2avcasz
вчера в 15:23
Хорошо, будем следить за результатами.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:18
Корейцы играют по системе весна-осень вино умные.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:09
Китайцы уже должны играть
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:05
Посмотрим, как будет 8-го мая.
112910415
112910415
вчера в 14:55
позитивный пример, однако
Mikki
Mikki ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Изначально обсуждали 3 часа) И тогда убрать за первый коммент. Но по ночам бывают паузы по 7 часов, как правило, два раза в неделю.

А так, шелухи без футбола больше, но все же за 7 часов полно всего, в т.ч. и статей.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:52
там виднее что делать))
DanjaG
DanjaG ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 14:45
У некоторых его отменили.
Mangur
Mangur
вчера в 14:44, ред.
Пишем петицию Путину о немедленной поддержке "соккера" как социально значимого производственного предприятия. В связи с самоизоляцией у предприятия отсутствуют средства для начисления участникам бонусных очков за подписку на себя в социальных сетях. Что я вижу.Вслед за "мордокнигой" и чирикалкой исчез и "Вконтакте" Если режим самоизоляции продолжится то так мы ,будем сайту доплачивать за начисление бонусов.
dimagas2
dimagas2
вчера в 14:42
На день победы))
swift stream
swift stream
вчера в 14:42
Это там, где разгул инфекции был одним из самых сильных.
Трубадур
Трубадур
вчера в 14:39
Остается только пожелать удачи.
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