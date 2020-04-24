Чемпионат Нидерландов будет завершен досрочно

Сегодня стало известно, что сезон в чемпионате Нидерландов решили не доигрывать из-за коронавируса, об этом утверждает De Telegraaf.
Турнир завершат досрочно, чемпиона и вылетевших команд не будет. Ранее сообщалось, что досрочно будет завершен чемпионат Бельгии.
А не орать бездумно давай играть, в разгар эпидемии.
Пока власти не разрешат играть нельзя.
А уж если власти скажут что вообще забудьте про доигровку сезона. Разговор вообще будет закрыт.
А не орать бездумно давай играть, в разгар эпидемии.
Пока власти не разрешат играть нельзя.
А уж если власти скажут что вообще забудьте про доигровку сезона. Разговор вообще будет закрыт.
Не думаю, что у них дела хуже, чем в Европе, где собираются доигрывать.
И они нам не советчики и не указ, своя голова на плечах должна быть...
Не думаю, что у них дела хуже, чем в Европе, где собираются доигрывать.
И они нам не советчики и не указ, своя голова на плечах должна быть...
Чемпионат следует признать несостоявшимся. Чемпиона не определять, т.к. чемпион не должен вызывать ни каких сомнений, даже теоретических, в том, что он чемпион. В Еврокубки заявить команды не по прошлогоднему чемпионату, а согласно текущей таблицы. Ведь в ЛЧ играют не только чемпионы своих стран. Из высшей лиги не исключать две последние команды. В ПЛ добавить две лучшие команды из ФНЛ. Ведь предлагалось расширить ПЛ до 18-и команд. Вот и шанс это сделать.
--------------
Если не свои, то хоть голландцы прислушались.
Чемпионат следует признать несостоявшимся. Чемпиона не определять, т.к. чемпион не должен вызывать ни каких сомнений, даже теоретических, в том, что он чемпион. В Еврокубки заявить команды не по прошлогоднему чемпионату, а согласно текущей таблицы. Ведь в ЛЧ играют не только чемпионы своих стран. Из высшей лиги не исключать две последние команды. В ПЛ добавить две лучшие команды из ФНЛ. Ведь предлагалось расширить ПЛ до 18-и команд. Вот и шанс это сделать.
--------------
Если не свои, то хоть голландцы прислушались.
24 апреля 2020, 18:41
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.
KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября
24 апреля 2020, 18:41
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.
KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября
Это твои фантазии.
Играть в футбол или нет зависит не от нас.
А от ситуации по пандемии и решение властей.
Разрешат доиграем, не разрешат не доиграем.
Третьего не дано.
Это твои фантазии.
Играть в футбол или нет зависит не от нас.
А от ситуации по пандемии и решение властей.
Разрешат доиграем, не разрешат не доиграем.
Третьего не дано.
Посмотрим как будет у нас.
И разрешат ли власти у нас доиграть
Чемпионат в июне-июле.
Или объявят кабинетного чемпиона?)))
Посмотрим как будет у нас.
И разрешат ли власти у нас доиграть
Чемпионат в июне-июле.
Или объявят кабинетного чемпиона?)))
Вчера УЕФА уже пошел на попятную
Разрешили не доигрывать если власти в стране не разрешат.
УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов
УЕФА был озвучен крайний срок, к которому должны быть завершены все национальные чемпионаты.
По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны до 3 августа.
В качестве альтернативы УЕФА предложил Федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф.
Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
Вчера УЕФА уже пошел на попятную
Разрешили не доигрывать если власти в стране не разрешат.
УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов
УЕФА был озвучен крайний срок, к которому должны быть завершены все национальные чемпионаты.
По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны до 3 августа.
В качестве альтернативы УЕФА предложил Федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф.
Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.