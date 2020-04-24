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Чемпионат Нидерландов будет завершен досрочно

вчера, 19:25

Сегодня стало известно, что сезон в чемпионате Нидерландов решили не доигрывать из-за коронавируса, об этом утверждает De Telegraaf.

Турнир завершат досрочно, чемпиона и вылетевших команд не будет. Ранее сообщалось, что досрочно будет завершен чемпионат Бельгии.

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oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Вот, вот...голова должна быть на плечах.

А не орать бездумно давай играть, в разгар эпидемии.
Пока власти не разрешат играть нельзя.
А уж если власти скажут что вообще забудьте про доигровку сезона. Разговор вообще будет закрыт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 21:13
Здесь речь про травокуров, и я про них тоже, а не про наших.
Не думаю, что у них дела хуже, чем в Европе, где собираются доигрывать.
И они нам не советчики и не указ, своя голова на плечах должна быть...
cska1948
cska1948
вчера в 20:57, ред.
cska194831 марта в 09:40
Чемпионат следует признать несостоявшимся. Чемпиона не определять, т.к. чемпион не должен вызывать ни каких сомнений, даже теоретических, в том, что он чемпион. В Еврокубки заявить команды не по прошлогоднему чемпионату, а согласно текущей таблицы. Ведь в ЛЧ играют не только чемпионы своих стран. Из высшей лиги не исключать две последние команды. В ПЛ добавить две лучшие команды из ФНЛ. Ведь предлагалось расширить ПЛ до 18-и команд. Вот и шанс это сделать.
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Если не свои, то хоть голландцы прислушались.
Red blu
Red blu
вчера в 20:54
Нидерланды, Бельгия.....кто следующий?
oFANATo
oFANATo ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 20:34
«Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, несмотря на первое место
24 апреля 2020, 18:41
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.

KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:33
Они щас на карантине обкурились все, вот и принимают что зря...
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
А с чего ты взял что нам страшно в футбол играть?

Это твои фантазии.

Играть в футбол или нет зависит не от нас.

А от ситуации по пандемии и решение властей.

Разрешат доиграем, не разрешат не доиграем.

Третьего не дано.
Climent
Climent
вчера в 20:25
Не рискуют голландцы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:23
Зря они так бузу подымают, рекомендовано же доиграть
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:19
Не доиграют значит здоровье дороже.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:11
Еврокубки будут усеченными.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:01
Ну дак это если ни плёй-оффы ни жеребьёвки (гы-гы!) не проканают. А если вам так страшно играть в футбол, то нефик и в еврокубки лезть. Так думаю...
shlomo
shlomo
вчера в 19:59
Не по детски напугались....может передумают
112910415
112910415
вчера в 19:57
не верю пока
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:57
пока нет официального заявления всё это пурга!
beefs
beefs
вчера в 19:55
очень интересное решение
viv
viv
вчера в 19:55
Правильное решение, если нет возможности доиграть и Турнир завершон досрочно, чемпиона и вылетевших команд не будет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:42
Не до футбола в Нидерландах.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:39, ред.
Ну что. Вот и первая ласточка.

Посмотрим как будет у нас.

И разрешат ли власти у нас доиграть

Чемпионат в июне-июле.

Или объявят кабинетного чемпиона?)))
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Куда они денутся допустят.

Вчера УЕФА уже пошел на попятную
Разрешили не доигрывать если власти в стране не разрешат.

УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов
УЕФА был озвучен крайний срок, к которому должны быть завершены все национальные чемпионаты.

По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны до 3 августа.

В качестве альтернативы УЕФА предложил Федерациям провести мини-турниры или доиграть сезон по системе плей-офф.
Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:34
Который раз уже голландцы угрожают с досрочным завершением сезона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:32
Что будет с командами для еврокубков? Не доигравших не допустят, как я понимаю...
Трубадур
Трубадур
вчера в 19:27
Очень жаль, не доиграли.
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