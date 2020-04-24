Чемпионат Нидерландов будет завершен досрочно

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вчера, 19:25

Сегодня стало известно, что сезон в чемпионате Нидерландов решили не доигрывать из-за коронавируса, об этом утверждает De Telegraaf.

Турнир завершат досрочно, чемпиона и вылетевших команд не будет. Ранее сообщалось, что досрочно будет завершен чемпионат Бельгии.