РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал о возможных датах возобновления сезона, а также поделился мнением о будущем «Тамбова»:
Если рестарт РПЛ 15 или 21 июня (такие даты будут обсуждаться на конференции лиги 27 апреля), до дедлайна УЕФА (3 августа) все доигрывается. Важно теперь — когда будут сняты ограничения по карантину в регионах. И будут ли сняты в мае.
При фиксации результата/распределению путевок в ЕК по 22 будут конфликты. Надо доигрывать или проводить мини-турнир. А по вылету конфликтов можно избежать лишь в одном случае — никто не вылетает, потому что никто из ФНЛ может не захотеть заходить наверх или не пройти лицензирование.
По «Тамбову» и будущему говорят разное. Если по стадиону может быть смягчение по лицензированию, то по финансам (если окажется, что в бюджете клуба есть дефицит) могут быть проблемы. И в случае варианта «никто не вылетает из РПЛ» шанс есть у «Ротора» — если там есть бюджет.
Ранее он сообщил, что сезон РПЛ может быть доигран в четырех южных городах.
Не царское это дело карантин отменять, для этого Мишустин есть.
Царь просто коронавирус отменит.
Нет его и все !
Не царское это дело карантин отменять, для этого Мишустин есть.
Царь просто коронавирус отменит.
Нет его и все !
Так что идите и выбирайте !
Так что идите и выбирайте !
Хоть чушь какую-нибудь! :)))
Хоть чушь какую-нибудь! :)))
Тут действительно надо доигрывать блиц турнир в Сочи, Краснодаре, Ростове, Грозном, ну или доигрывать осенью, а потом переходить на весна-осень.
Всем здоровья!!!
Тут действительно надо доигрывать блиц турнир в Сочи, Краснодаре, Ростове, Грозном, ну или доигрывать осенью, а потом переходить на весна-осень.
Всем здоровья!!!
Значит тренировки должны начаться не позднее 7 июня.
Три недели на подготовку
И месяц играть 2 тура в неделю.
За июль можно закончить чемпионат.
Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
Значит тренировки должны начаться не позднее 7 июня.
Три недели на подготовку
И месяц играть 2 тура в неделю.
За июль можно закончить чемпионат.
Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.