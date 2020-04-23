ГлавнаяНовости

РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня

вчера, 19:19

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал о возможных датах возобновления сезона, а также поделился мнением о будущем «Тамбова»:

Если рестарт РПЛ 15 или 21 июня (такие даты будут обсуждаться на конференции лиги 27 апреля), до дедлайна УЕФА (3 августа) все доигрывается. Важно теперь — когда будут сняты ограничения по карантину в регионах. И будут ли сняты в мае.

При фиксации результата/распределению путевок в ЕК по 22 будут конфликты. Надо доигрывать или проводить мини-турнир. А по вылету конфликтов можно избежать лишь в одном случае — никто не вылетает, потому что никто из ФНЛ может не захотеть заходить наверх или не пройти лицензирование.

По «Тамбову» и будущему говорят разное. Если по стадиону может быть смягчение по лицензированию, то по финансам (если окажется, что в бюджете клуба есть дефицит) могут быть проблемы. И в случае варианта «никто не вылетает из РПЛ» шанс есть у «Ротора» — если там есть бюджет.

Ранее он сообщил, что сезон РПЛ может быть доигран в четырех южных городах.

Все новости
СлухиУЕФА планирует доиграть еврокубки в августе
Вчера, 20:52 Комментарии9
Бундеслига хочет возобновить сезон в мае, но будет ждать разрешения властей
Вчера, 18:23 Комментарии9
Старт чемпионата Швеции намечен на 14 июня
21 апреля Комментарии10
Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая
21 апреля Комментарии11
СлухиКитайская Суперлига начнется в конце июня или в начале июля
20 апреля Комментарии8
СлухиФинал Лиги Европы может состояться 27 августа
20 апреля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Ты в своем уме ?
Не царское это дело карантин отменять, для этого Мишустин есть.
Царь просто коронавирус отменит.
Нет его и все !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:01
Пока Путина не "выберут" обнуленным президентом никакого вам футбола не видать.
Так что идите и выбирайте !
AgentART
AgentART ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Можно разрешить кандидатам в пердив сыграть раньше в тарсовке.
SSPZ
SSPZ
вчера в 22:38
доигрывать надо, но не во вред здоровью
Сп62
Сп62
вчера в 22:14
Целесобразно игры провести в городах, где заболевания подойдут к минимуму. А вот по всей стране ситуция будет не однозначной, так как пики эпидемии будут сдвинуты во времени существенно.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:42
Только царь может разрешить, отменив карантин. Гыгыгы
holms918
holms918
вчера в 20:20
Соскучились уже.
Gunslinger
Gunslinger ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 19:59
Ну надо же хоть что-то написать!!!
Хоть чушь какую-нибудь! :)))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:52
Я не думаю, что за май все излечатся и новых заражённых не будет, скорее всего лето тоже будет зацеплено.
Тут действительно надо доигрывать блиц турнир в Сочи, Краснодаре, Ростове, Грозном, ну или доигрывать осенью, а потом переходить на весна-осень.
Всем здоровья!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:45
УЕФА назвал крайний срок завершения чемпионатов - 3 августа.

Значит тренировки должны начаться не позднее 7 июня.
Три недели на подготовку

И месяц играть 2 тура в неделю.

За июль можно закончить чемпионат.

Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
VIPded
VIPded
вчера в 19:43
Просто ждем...
112910415
112910415
вчера в 19:31
признаки жизни
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:28
Если не пройдено и половину пути относительно сроков по короновирусу,то зачем мутить голову болельшикам относительно сроков возобновления чемпионата?Пройдет все,обьявят,вот тогда и доиграем.
13ROS13
13ROS13
вчера в 19:25
Маловероятный факт.
ДСА
ДСА
вчера в 19:22
Уже не верится.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:22
ждём что арустомян скажет))))
Comdiv
Comdiv
вчера в 19:20
Хорошо, если все это будет хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100