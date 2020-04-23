РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал о возможных датах возобновления сезона, а также поделился мнением о будущем «Тамбова»:

Если рестарт РПЛ 15 или 21 июня (такие даты будут обсуждаться на конференции лиги 27 апреля), до дедлайна УЕФА (3 августа) все доигрывается. Важно теперь — когда будут сняты ограничения по карантину в регионах. И будут ли сняты в мае.

При фиксации результата/распределению путевок в ЕК по 22 будут конфликты. Надо доигрывать или проводить мини-турнир. А по вылету конфликтов можно избежать лишь в одном случае — никто не вылетает, потому что никто из ФНЛ может не захотеть заходить наверх или не пройти лицензирование.