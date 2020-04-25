Рахимич: «Нечестно распределять путёвки в еврокубки по текущим позициям»

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сегодня, 04:31

Бывший полузащитник ЦСКА поделился своим мнением о том, что в случае досрочного завершения чемпионата России путёвки в еврокубки могут быть распределены по спортивному принципу. Московский клуб на данный момент занимает 5-е место в РПЛ , которое отправит «армейцев» в Лигу Европы.