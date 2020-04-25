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Рахимич: «Нечестно распределять путёвки в еврокубки по текущим позициям»

сегодня, 04:31

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился своим мнением о том, что в случае досрочного завершения чемпионата России путёвки в еврокубки могут быть распределены по спортивному принципу. Московский клуб на данный момент занимает 5-е место в РПЛ, которое отправит «армейцев» в Лигу Европы.

Наверное, будет нечестно распределять путёвки в еврокубки исходя из текущих позиций команд. Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат и распределить места исходя из реальных результатов. Но никто из нас не представляет, что будет дальше и будет ли возможно полноценно завершить этот сезон.

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Все комментарии
Binger
Binger
сегодня в 08:32
Нечестно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:51
Сезон нужно доиграть, а следующий укоротить.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:40
только идиот может считать по другому)))
beefs
beefs
сегодня в 07:16
Болтовня, никто сейчас ничего не знает, ждем
zsb1961
zsb1961
сегодня в 06:52
Элвкр прав!
112910415
112910415
сегодня в 06:52
по случайному совпадению понятия "честно" и "выгодно моему клубу" совпадают в устах любого выступающего ...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:22
Ни чего не ясно,и некому ни ясно.
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Декларировал то, что и без него давно всем известно
SSPZ
SSPZ
сегодня в 04:33
сто процентов нечестно
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