Рахимич: «Нечестно распределять путёвки в еврокубки по текущим позициям»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился своим мнением о том, что в случае досрочного завершения чемпионата России путёвки в еврокубки могут быть распределены по спортивному принципу. Московский клуб на данный момент занимает 5-е место в РПЛ, которое отправит «армейцев» в Лигу Европы.
Наверное, будет нечестно распределять путёвки в еврокубки исходя из текущих позиций команд. Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат и распределить места исходя из реальных результатов. Но никто из нас не представляет, что будет дальше и будет ли возможно полноценно завершить этот сезон.