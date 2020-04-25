Дзюба: «Тренировки? Делаем удивительные вещи, которые не понимаем»

Нападающий «Зенита» в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том, как тренируется команда в период пандемии коронавируса.

С понедельника по пятницу у нас в Zoom происходит общая тренировка с нашим тренерским штабом, который отвечает за физподготовку. Это удивительное упражнение — мы с одного стула прыгаем на другой стул. Бегаем вокруг них, делаем частоту, перебежку, всякие удивительные вещи, которые мы не понимаем. Однако делаем, чтобы оставаться в форме.

Мой досуг? Всё время я посвящаю детям, но ночью просыпается мафия, и я начинаю играть во всё подряд. У меня много мячей, есть даже ворота. Мы играем в футбол, в хоккей, баскетбол. Чувствую, скоро дойдём до регби.