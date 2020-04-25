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Дзюба: «Тренировки? Делаем удивительные вещи, которые не понимаем»

сегодня, 04:57

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том, как тренируется команда в период пандемии коронавируса.

С понедельника по пятницу у нас в Zoom происходит общая тренировка с нашим тренерским штабом, который отвечает за физподготовку. Это удивительное упражнение — мы с одного стула прыгаем на другой стул. Бегаем вокруг них, делаем частоту, перебежку, всякие удивительные вещи, которые мы не понимаем. Однако делаем, чтобы оставаться в форме.

Мой досуг? Всё время я посвящаю детям, но ночью просыпается мафия, и я начинаю играть во всё подряд. У меня много мячей, есть даже ворота. Мы играем в футбол, в хоккей, баскетбол. Чувствую, скоро дойдём до регби.

Ранее голкипер «Зенита» Андрей Лунёв заявил, что поставил перед собой цель перейти в европейский топ-чемпионат.

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Все комментарии
Adepta
Adepta
сегодня в 09:59
Удачи Дзюбе и Зениту!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:29
Хорошо заниматься и играть в своё удовольствие, когда есть финансовая подушка безопасности на многие года и капает огромнейшая зарплата за сидение дома. Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:10
Не понимаешь , занимайся дополнительно!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:06
Странно что он не понимает для чего он это делает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:55
Дзюба удивил. Думал, он скажет: -Тренировки? Не, не знаю...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:34
Главное чтоб с женой сохранял безопасное расстояние !
А то перезаражает всех.
Faustello
Faustello
сегодня в 08:13
Кокорий:
- Стулья не для того что бы на них прыгали, пнх!
LOpp
LOpp
сегодня в 08:09
мы с одного стула прыгаем на другой стул. - Мудко, Фурсенко, Дюков
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:52
А кому сейчас легко? Надеюсь, тренеры понимают смысл этих упражнений...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:42
вот тут не надо волноваться)))) все понимают кто ты))))
beefs
beefs
сегодня в 06:13
Вот что значит карантин, держитесь
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:14
Надо понимать что делаешь
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:13
Балаболит наш балабол, но молодец держится.
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