«Уфа» обновит газон на домашнем стадионе

«Уфа» планирует в мае произвести замену газона на домашнем стадионе.
Новое покрытие доставят в Башкирию из Италии. Траву, которая сейчас постелена на стадионе «Нефтяник», передадут в пользование одной из детских футбольных школ.
Также отмечается, что в будущем рядом с ареной должен появиться крытый манеж.
КТО ХОЗЯИН КОТА ЭЛЬМОТА, который оказывал давления на участников конкурса, на администрацию этого сайта, КСТАТИ, НЕ ВПЕРВЫЕ, кто провоцировал своих оппонентов.
Хозяин кота Эльмота - участник Конкурса прогнозов - Comdiv. который занимает первое место в этом конкурсе, который и поставил три лайка в поддержку своему коту, третий лайк - лично от Comdiv. В скрин вы видите, что сначала он написал комм. от Сomdiva, затем, понимая свою ошибку, удаляет его, после этого уже пишет, как кот Эльмот в Конкурсе прогнозов. Обращаю ваше внимание на первое предложение Comdiva, в котором он пишет, что я ...блокирую всех, чтобы не минусовали... Дело в том, что я блокирую только клоны Михаила Славнова, которые я все знаю, (два часа в игноре был только АнгелнеБесГрешен) если Comdiv не Михаил Славнов, то откуда он знает, что я блокирую его клоны?! Уважаемая администрация, наглости этого юзера нет предела,если он уже администрацию прессует с помощью своих клонов, сам себя поддерживая своими лайками, пытается заставить руководство сайта жить по его правилам, а не по правилам администрации сайта, то что тогда говорить о нас, простых юзеров этого сайта........ Многих юзеров он просто выдавил из сайта, не выдержав его провокационных комм. оскорблений, которые он сам же и поддерживал своими лайками, минусуя ответы этих юзеров, используя свои ВИПы. Многие просто покинули сайт. Только один из них вернулся, да и он ушёл в оффтоп... Ну, а как Славнов выигрывает Конкурсы прогнозов-знают все или почти все. Поэтому все бывшие участники Конкурса прогнозов, реальные живые люди, которых мы все знаем, больше не играют. Играет немного постоянных юзеров, самых стойких, кстати замечу, играют честно по правилам, всё остальное мертвые души Михаила Славнова.
Играя, анализируя, сопоставляя и т.д. я разобрался и хочу высказать свои соображения по поводу того, как немного подкорректировать правила, чтобы выигрывали именно те, кто угадывает ставки, а не мошенники, обладатели нескольких сот фейков. Это даст возможность играть честно, возвратить всех бывших участников Конкурса прогнозов, а также увеличить число комментариев, как в конкурсе прогнозов, так и на ОВ. У обладателя большого количества фейков больше не будет возможности выигрывать призы с помощью мошенничества! Заявляю, что, если окажусь в двадцатке призёров, на призы не претендую, адрес свой на получения приза указывать не буду, у меня другая цель игры в этом конкурсе!!! Реально играю, (Youngerg, Q-J-G, SSPZ, и один в резерве)..,чтобы во всём разораться досконально и предложить свои наблюдения, предложения администрации сайта, для того, чтобы наш сайт был ещё лучше, ещё интереснее.......
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21.04.2020 23:34
Пирло: «Не хотел бы тренировать молодежные команды»
Для VAN ARMa (он же Younberg, блокирует всех, чтобы его не минусовали).Так и обращайтесь к Михаилу Славнову, которого что-то и не видно на сайте, наверное, ваши чудные первые комментарии затмили. А чем вы лучше Славнова, одни скандалы и ругань? А пока свободен.
конкурс_прогнозов
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Удален пользователем Comdiv 21.04.2020 23:37:32
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Эльмот
21.04.2020, 23:38, редактировал 21.04.2020, 23:39
ответ пользователю Youngberg (раскрыть)
Так и обращайтесь к Михаилу Славнову, которого что-то и не видно на сайте, наверное, ваши чудные первые комментарии затмили. А чем вы лучше Славнова, одни скандалы и ругань? А пока свободен.
конкурс_прогнозов
Cсылка Караул! Игнор 0
КТО ХОЗЯИН КОТА ЭЛЬМОТА, который оказывал давления на участников конкурса, на администрацию этого сайта, КСТАТИ, НЕ ВПЕРВЫЕ, кто провоцировал своих оппонентов.
Хозяин кота Эльмота - участник Конкурса прогнозов - Comdiv. который занимает первое место в этом конкурсе, который и поставил три лайка в поддержку своему коту, третий лайк - лично от Comdiv. В скрин вы видите, что сначала он написал комм. от Сomdiva, затем, понимая свою ошибку, удаляет его, после этого уже пишет, как кот Эльмот в Конкурсе прогнозов. Обращаю ваше внимание на первое предложение Comdiva, в котором он пишет, что я ...блокирую всех, чтобы не минусовали... Дело в том, что я блокирую только клоны Михаила Славнова, которые я все знаю, (два часа в игноре был только АнгелнеБесГрешен) если Comdiv не Михаил Славнов, то откуда он знает, что я блокирую его клоны?! Уважаемая администрация, наглости этого юзера нет предела,если он уже администрацию прессует с помощью своих клонов, сам себя поддерживая своими лайками, пытается заставить руководство сайта жить по его правилам, а не по правилам администрации сайта, то что тогда говорить о нас, простых юзеров этого сайта........ Многих юзеров он просто выдавил из сайта, не выдержав его провокационных комм. оскорблений, которые он сам же и поддерживал своими лайками, минусуя ответы этих юзеров, используя свои ВИПы. Многие просто покинули сайт. Только один из них вернулся, да и он ушёл в оффтоп... Ну, а как Славнов выигрывает Конкурсы прогнозов-знают все или почти все. Поэтому все бывшие участники Конкурса прогнозов, реальные живые люди, которых мы все знаем, больше не играют. Играет немного постоянных юзеров, самых стойких, кстати замечу, играют честно по правилам, всё остальное мертвые души Михаила Славнова.
Играя, анализируя, сопоставляя и т.д. я разобрался и хочу высказать свои соображения по поводу того, как немного подкорректировать правила, чтобы выигрывали именно те, кто угадывает ставки, а не мошенники, обладатели нескольких сот фейков. Это даст возможность играть честно, возвратить всех бывших участников Конкурса прогнозов, а также увеличить число комментариев, как в конкурсе прогнозов, так и на ОВ. У обладателя большого количества фейков больше не будет возможности выигрывать призы с помощью мошенничества! Заявляю, что, если окажусь в двадцатке призёров, на призы не претендую, адрес свой на получения приза указывать не буду, у меня другая цель игры в этом конкурсе!!! Реально играю, (Youngerg, Q-J-G, SSPZ, и один в резерве)..,чтобы во всём разораться досконально и предложить свои наблюдения, предложения администрации сайта, для того, чтобы наш сайт был ещё лучше, ещё интереснее.......
********************************************************************************************************
21.04.2020 23:34
Пирло: «Не хотел бы тренировать молодежные команды»
Для VAN ARMa (он же Younberg, блокирует всех, чтобы его не минусовали).Так и обращайтесь к Михаилу Славнову, которого что-то и не видно на сайте, наверное, ваши чудные первые комментарии затмили. А чем вы лучше Славнова, одни скандалы и ругань? А пока свободен.
конкурс_прогнозов
Скрыть
Удален пользователем Comdiv 21.04.2020 23:37:32
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Эльмот
21.04.2020, 23:38, редактировал 21.04.2020, 23:39
ответ пользователю Youngberg (раскрыть)
Так и обращайтесь к Михаилу Славнову, которого что-то и не видно на сайте, наверное, ваши чудные первые комментарии затмили. А чем вы лучше Славнова, одни скандалы и ругань? А пока свободен.
конкурс_прогнозов
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