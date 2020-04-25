«Уфа» обновит газон на домашнем стадионе

1587794728

сегодня, 09:05

«Уфа» планирует в мае произвести замену газона на домашнем стадионе.

Новое покрытие доставят в Башкирию из Италии. Траву, которая сейчас постелена на стадионе «Нефтяник», передадут в пользование одной из детских футбольных школ.

Также отмечается, что в будущем рядом с ареной должен появиться крытый манеж.