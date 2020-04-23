Цорн: «„Спартак“ готов предоставить „Открытие-Арену“ врачам»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московский клуб готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом.
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Зенит» готов при необходимости предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных.
Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие-Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях.
Почему Цорн говорит ???
Почему Цорн говорит ???
Хоть так отработать за украденные миллиарды на постройку арены.!!!
Хоть так отработать за украденные миллиарды на постройку арены.!!!
Всем здоровья!!!
Всем здоровья!!!
Генеральный директор «зенита» Александр Медведев заявил, что на «Газпром Арене» могут оборудовать временный госпиталь.
Неужто столько заболевших?
Генеральный директор «зенита» Александр Медведев заявил, что на «Газпром Арене» могут оборудовать временный госпиталь.
Неужто столько заболевших?