Цорн: «„Спартак“ готов предоставить „Открытие-Арену“ врачам»

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вчера, 09:35

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московский клуб готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Зенит» готов при необходимости предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных.