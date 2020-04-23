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Цорн: «„Спартак“ готов предоставить „Открытие-Арену“ врачам»

вчера, 09:35

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московский клуб готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом. 

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Зенит» готов при необходимости предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных.

Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие-Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях.

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Все комментарии
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ Армейская душа (раскрыть)
вчера в 22:57
Да ваш батюшка еврей думает как больше бабла сбагрить а что твою опу жгет что вы не можете помощь предложить
Glushak
Glushak ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:03
ПОтому что Цорн уполномочен говорить об этом. В любом случае такие дела не проходят мимо ЛАФ. Тем более такое благое дело. Федун молодец.
supermax с бомбардира
supermax с бомбардира ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 17:29
    ermak6848
    ermak6848 ответ Adepta (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Он знает немецкий язык не по школьной программе...
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:23
    может Томас поспешил...
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 15:47
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 14:22
      Томас ,не торопись ! У Путина на этот стадион свои планы ! Там скоро как в Чили, будет тюрьма для непокорных соотечественников ! Так же ,как и на других стадионах ! ))
      Z. Kramer
      Z. Kramer
      вчера в 13:46
      За сколько бюджетных денег они арену предоставить хотят, где об это можно почитать?
      Adepta
      Adepta
      вчера в 13:26
      Цорн уже стадионами рулит, прямо какое-то немецкое нашестие.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 13:22, ред.
      Брат Федуна в теме ???
      Почему Цорн говорит ???
      AgentART
      AgentART ответ oFANATo (раскрыть)
      вчера в 13:15, ред.
        Армейская душа
        Армейская душа
        вчера в 13:00
        Цорн забыл написать за сколько Федун готов её предоставить
        oFANATo
        oFANATo ответ Adepta (раскрыть)
        вчера в 12:50
        «Газпром Арену» могут использовать в качестве госпиталя

        Хоть так отработать за украденные миллиарды на постройку арены.!!!
        Footbolista
        Footbolista
        вчера в 12:44, ред.
        "Заразился" от бомжей...
        ПОПОДИ в МЕНЯ
        ПОПОДИ в МЕНЯ
        вчера в 12:42
        на 12 миллиардной цирк арене в спб только под гаражи место
        Литейный 4
        Литейный 4
        вчера в 12:27
          Adepta
          Adepta
          вчера в 12:02
          цска уже погряз в долгах, жили не по средствам на народные деньги, спартак ждет та же участь.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          вчера в 11:56
          Гинер, наверно предоставит свой кабинет. Все, что осталось..
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          вчера в 11:36
          Надеюсь до такого не дойдёт.Итак всё население по домам разогнали.
          Литейный 4
          Литейный 4 ответ Binger (раскрыть)
          вчера в 11:33
          Говорят в следующем сезоне, когда свиньи будут в ФНЛ, Федун отдаст Открывашку в аренду Торпедо. Всяко народа больше будет приходить. Гыгыгы
          Литейный 4
          Литейный 4
          вчера в 11:32
          Федун, если ему ничего с этого ему не перепадет и пальцем не пошевелит Гыгыгы
          Литейный 4
          Литейный 4
          вчера в 11:29
            Omaxa
            Omaxa
            вчера в 11:28
            Федун скорее сдаст свою арену под китайский рынок, чем под госпиталь, дела его не важные.
            ПОПОДИ в МЕНЯ
            ПОПОДИ в МЕНЯ
            вчера в 11:14
            стыдно за дзюбу
            Binger
            Binger
            вчера в 11:11
            У спартака нет своей арены.
            oFANATo
            oFANATo ответ МапС (раскрыть)
            вчера в 11:08
            Не, не. Хватит и открывашки-мыльницы.
            МапС
            МапС
            вчера в 11:04
            Следующий ход за Гинером, башня-бачок простаивает без дела.
            Байкал-38.
            Байкал-38.
            вчера в 10:38
            Конечно отрадно слышать, что в случае беды никто не останется в стороне, но надеюсь до таких мер не дойдёт.
            Всем здоровья!!!
            oFANATo
            oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
            вчера в 10:32
            «Газпром Арену» могут использовать в качестве госпиталя
            Генеральный директор «зенита» Александр Медведев заявил, что на «Газпром Арене» могут оборудовать временный госпиталь.

            Неужто столько заболевших?
            Ангел неБесГрешен
            Ангел неБесГрешен
            вчера в 09:55
            Неужто стока заболевших?
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