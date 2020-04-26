ГлавнаяНовости

Марадона: «Я всегда буду поддерживать Роналдиньо»

сегодня, 10:50

Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона поддержал экс-хавбека сборной Бразилии Роналдиньо, который недавно находился в парагвайской тюрьме из-за того, что попал в страну по фальшивому паспорту.

Меня огорчила эта история, ведь Роналдиньо не преступник, он просто приехал по рабочим делам. Мне кажется, его единственная ошибка в том, что он является кумиром. Я всегда буду поддерживать его, ведь он мой друг.

Все новости
Ломбертс назвал самого сумасшедшего игрока «Зенита»
Сегодня, 15:47 Комментарии2
Ломбертс: «Я проклинал Спаллетти на тренировках»
Сегодня, 15:39 Комментарии5
Салихамиджич: «Все в „Баварии“ хотят выиграть Лигу чемпионов»
Сегодня, 15:21 Комментарии7
Освальдо: «В баре меня хотели убить. Но я не тупой, попросил Тотти помочь»
Сегодня, 14:59 Комментарии8
Альварес: «Икарди хотел остаться в „Интере“»
Сегодня, 14:12 Комментарии5
Миранда: «Для меня очень важно играть в клубе, который верит в меня»
Сегодня, 13:35 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
marvel777
marvel777
сегодня в 13:13
подогрей братишку лучше
Poll big
Poll big
сегодня в 12:04
Вместе гасились, наверное.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 11:48
Из какой тюрьмы надо вытащить Роналдиньо? Достаточно почитать текст где явно написано
"который недавно находился в парагвайской тюрьме". Хватит писать только по заголовкам, желательно ещё и текст читать!
beefs
beefs
сегодня в 11:20
дружба оценивается поступками
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:11
Так вытащить надо из тюрьмы.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:10
Поддерживать это значит подогревать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:57
дружба это ценно!
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:50
ЭТО НОРМАЛЬНО, РЕСПЕКТ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100