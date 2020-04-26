Марадона: «Я всегда буду поддерживать Роналдиньо»

Бывший наставник сборной Аргентины поддержал экс-хавбека сборной Бразилии Роналдиньо, который недавно находился в парагвайской тюрьме из-за того, что попал в страну по фальшивому паспорту.

Меня огорчила эта история, ведь Роналдиньо не преступник, он просто приехал по рабочим делам. Мне кажется, его единственная ошибка в том, что он является кумиром. Я всегда буду поддерживать его, ведь он мой друг.