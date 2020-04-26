Марадона: «Я всегда буду поддерживать Роналдиньо»

Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона поддержал экс-хавбека сборной Бразилии Роналдиньо, который недавно находился в парагвайской тюрьме из-за того, что попал в страну по фальшивому паспорту.
Меня огорчила эта история, ведь Роналдиньо не преступник, он просто приехал по рабочим делам. Мне кажется, его единственная ошибка в том, что он является кумиром. Я всегда буду поддерживать его, ведь он мой друг.
"который недавно находился в парагвайской тюрьме". Хватит писать только по заголовкам, желательно ещё и текст читать!
"который недавно находился в парагвайской тюрьме". Хватит писать только по заголовкам, желательно ещё и текст читать!