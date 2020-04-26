Олич: «Мы были уверены в себе в матче против России»

Тренер сборной Хорватии вспомнил матч 1/4 финала ЧМ -18 против команды России.

Эта игра была очень тяжелой для нас, потому что сборная России тоже показывала хороший футбол и к тому же играла дома. После долгих лет она снова вышла на высокий уровень, ее горячо поддерживала публика на трибунах, президент страны. Игроки бились друг за друга.

Мы были уверены в себе, знали, что наши шансы на победу выше, но пришлось бороться 120 минут, а потом еще в нервной обстановке пробивать пенальти. Цена была очень высока — выход в полуфинал. Нам повезло, мы выиграли.

Эта игра не была уж такой красивой, получилось много борьбы. В конце концов удача улыбнулась нам.

Златко Далич много переживал по ходу игры, а после серии пенальти действительно заплакал. Ему было нелегко, ведь неделей ранее в 1/8 финала мы победили Данию тоже в серии 11-метровых.