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Олич: «Мы были уверены в себе в матче против России»

сегодня, 09:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич вспомнил матч 1/4 финала ЧМ-18 против команды России.

Эта игра была очень тяжелой для нас, потому что сборная России тоже показывала хороший футбол и к тому же играла дома. После долгих лет она снова вышла на высокий уровень, ее горячо поддерживала публика на трибунах, президент страны. Игроки бились друг за друга.

Мы были уверены в себе, знали, что наши шансы на победу выше, но пришлось бороться 120 минут, а потом еще в нервной обстановке пробивать пенальти. Цена была очень высока — выход в полуфинал. Нам повезло, мы выиграли.

Эта игра не была уж такой красивой, получилось много борьбы. В конце концов удача улыбнулась нам.

Златко Далич много переживал по ходу игры, а после серии пенальти действительно заплакал. Ему было нелегко, ведь неделей ранее в 1/8 финала мы победили Данию тоже в серии 11-метровых.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 12:55
наши играли не хуже хорватов, они все решили тупые решения уссатого
sihafazatron
sihafazatron ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 11:07
разве они по другому умеют?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:58
Просто наши слабо играли, а уверенность тут не причем
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:14
Если бы выиграла Россия, это было бы в высшей степени не справедливо!. Хватило Испании, когда мяч попал в ногу Акынфеева.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:59
всякое возможно в футболе))
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