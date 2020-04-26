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Олич: «Судья назначил смешной пенальти в финале ЧМ-18»

сегодня, 09:46
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич вспомнил финальный матч ЧМ-18 против команды Франции.

Финал — это особая история, особый матч. Французы ведь тоже квалифицированная команда. Если пересмотреть эту игру, то станет ясно, что Хорватия показала в первом тайме качественный футбол, возможно, один из лучших в своей истории. Но мы пропустили два мяча — один автогол, а второй с пенальти, который кроме как смешным я никак не могу назвать.

Для нас это стало сильным ударом, а французы после этого перешли на упрощенный футбол — десять полевых игроков почти все время находились за линией мяча в ожидании шанса на контратаку. Очень удобная для них тактика при наличии таких быстрых игроков, как Мбаппе. Они знали, что мы вернемся в игру, пойдем вперед, вот и выбрали такую тактику.

Я не умаляю заслуг французов. Повторяю, у них тоже хорошая команда, после перерыва они смогли забить и третий, и четвертый мяч.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:34
И все же пенальти там больше был, чем нет, Ивица! Льорис тоже один мяч подарил хорватам. Что было, то уже прошло.....
амурец
амурец
сегодня в 12:52
пенальти был конечно смешным, но французы победили бы и без него, хорваты конечно молодцы, но Франция была сильней
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:50
По мне , так пенальти был 100%, игра рукой была очевидна. Вчера посмотрел финал еще раз, Франция вполне заслуженно победила.
bsww
bsww ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:07
Везением, везение, но в отличии от лягушек они провели на поле на 90 минут больше времени
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 10:55
"Если пересмотреть эту игру..."

если пересмотреть сетку турнира, то станет ясно, что хорваты в финал на диком фарте залетели. дания в 1/8 и россия в 1/4? а самое сложное испытание - англия в полуфинале. и ни одной победы в основное время.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 10:55
Что ты хочешь от балканского Дагестана. И так ошеломляющий результат без всяких судей, автобусов итд.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:44
Хорватия самая бездарная сборная, играющая в финале, на моей памяти. За весь турнир не показывая ничего выдающегося, вышли в финал исключительно на везении, а не за счет скила. Такая халява, а еще жалуются на что-то!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:33
Франция всё равно была сильнее и заслуженно победила. А самый смешной пенальти был в финале ЧМ 1990 ФРГ-Аргентина 1-0. Гол оказался решающим, поэтому ещё и трагичным для аргов.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 10:26
Там и первого гола не должно было быть. Гризманн очень красиво нырнул, за что получил липовый штрафной с которого и забили
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:21
Ну если смешно было, то радоваться надо.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 10:13
хорватия еще от России должна была отлететь
повезло в лотереи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:00
Всё-таки французы были сильнее.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:55
не маленький должен был уже привыкнуть)))
beefs
beefs
сегодня в 09:53
всякое бывает и с судьями
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