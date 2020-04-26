Олич: «Судья назначил смешной пенальти в финале ЧМ-18»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич вспомнил финальный матч ЧМ-18 против команды Франции.
Финал — это особая история, особый матч. Французы ведь тоже квалифицированная команда. Если пересмотреть эту игру, то станет ясно, что Хорватия показала в первом тайме качественный футбол, возможно, один из лучших в своей истории. Но мы пропустили два мяча — один автогол, а второй с пенальти, который кроме как смешным я никак не могу назвать.
Для нас это стало сильным ударом, а французы после этого перешли на упрощенный футбол — десять полевых игроков почти все время находились за линией мяча в ожидании шанса на контратаку. Очень удобная для них тактика при наличии таких быстрых игроков, как Мбаппе. Они знали, что мы вернемся в игру, пойдем вперед, вот и выбрали такую тактику.
Я не умаляю заслуг французов. Повторяю, у них тоже хорошая команда, после перерыва они смогли забить и третий, и четвертый мяч.
если пересмотреть сетку турнира, то станет ясно, что хорваты в финал на диком фарте залетели. дания в 1/8 и россия в 1/4? а самое сложное испытание - англия в полуфинале. и ни одной победы в основное время.
если пересмотреть сетку турнира, то станет ясно, что хорваты в финал на диком фарте залетели. дания в 1/8 и россия в 1/4? а самое сложное испытание - англия в полуфинале. и ни одной победы в основное время.
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