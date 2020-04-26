Маркизио: «„Ювентус“ — моя жизнь»

Бывший полузащитник «Ювентуса» в интервью JuventusNews24 заявил, что ему не нужно возвращаться в структуру «бьянконери», чтобы чувствовать связь с клубом.

«Ювентус» — это моя жизнь, так будет всегда. Нет необходимости в контрактах, чтобы считать меня «ювентино». Сейчас я хочу учиться, чтобы быть готовым к возможностям, которые у меня появятся в будущем.