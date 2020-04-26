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Маркизио: «„Ювентус“ — моя жизнь»

сегодня, 09:22

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио в интервью JuventusNews24 заявил, что ему не нужно возвращаться в структуру «бьянконери», чтобы чувствовать связь с клубом.

«Ювентус» — это моя жизнь, так будет всегда. Нет необходимости в контрактах, чтобы считать меня «ювентино». Сейчас я хочу учиться, чтобы быть готовым к возможностям, которые у меня появятся в будущем.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:42
А чё в зените то делал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:03
так и живи в нём))))
galem72
galem72
сегодня в 09:59
"...Ювентус — это моя жизнь..."

Странно, что не невское. На вики в его профиле уже давно стои́т фотка в форме енита. Там он такой счастливый. ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:23
ЛегендаЮве, ептить...
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