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«Лейпциг» хочет выкупить Шика и Анхелиньо, но не готов платить 59 млн евро

сегодня, 00:50

«РБ Лейпциг» хочет, чтобы форвард Патрик Шик и защитник Анхелиньо продолжили выступать за команду.

«Быки» арендовали Шика у «Ромы», а Анхелиньо играет за немецкий клуб в аренде из «Манчестер Сити». До 15 июня у «РБ Лейпцига» есть право выкупа игроков за 29 млн евро и 30 млн евро соответственно.

Но немецкий клуб не хочет платить за игроков такую большую сумму и намерен подождать, когда истечет срок действия опций выкупа, и только потом вступать в переговоры с «Ромой» и «Манчестер Сити» относительно трансфера игроков.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 01:20
Покупаем, но платить не будем)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:19
Можно и поторговаться, наверняка скинут цену.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:59
Хотят и рыбку съесть и хорошо пожить.
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