«Лейпциг» хочет выкупить Шика и Анхелиньо, но не готов платить 59 млн евро

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сегодня, 00:50

«РБ Лейпциг» хочет, чтобы форвард и защитник Анхелиньо продолжили выступать за команду.

«Быки» арендовали Шика у «Ромы», а Анхелиньо играет за немецкий клуб в аренде из «Манчестер Сити». До 15 июня у «РБ Лейпцига» есть право выкупа игроков за 29 млн евро и 30 млн евро соответственно.

Но немецкий клуб не хочет платить за игроков такую большую сумму и намерен подождать, когда истечет срок действия опций выкупа, и только потом вступать в переговоры с «Ромой» и «Манчестер Сити» относительно трансфера игроков.