«Ньюкасл» пополнил список претендентов на Мертенса

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сегодня, 00:19

«Ньюкасл» собирается подписать контракт с нападающим «Наполи» , сообщило издание Corriere dello Sport.

Соглашение игрока с неаполитанцами истекает по окончании нынешнего сезона. Мертенс может перейти в «Ньюкасл» как свободный агент. Отметим, что, по слухам, на форварда также претендуют «Интер» и «Челси».

«Ньюкасл», вероятно, вскоре будет приобретен инвесторами из Саудовской Аравии. Ожидается, что новое руководство клуба усилит состав «сорок» звездными футболистами. Так, ранее сообщалось, что «Ньюкасл» начал переговоры с защитником «Наполи» Калиду Кулибали.