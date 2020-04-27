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«Ньюкасл» пополнил список претендентов на Мертенса

сегодня, 00:19

«Ньюкасл» собирается подписать контракт с нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом, сообщило издание Corriere dello Sport.

Соглашение игрока с неаполитанцами истекает по окончании нынешнего сезона. Мертенс может перейти в «Ньюкасл» как свободный агент. Отметим, что, по слухам, на форварда также претендуют «Интер» и «Челси».

«Ньюкасл», вероятно, вскоре будет приобретен инвесторами из Саудовской Аравии. Ожидается, что новое руководство клуба усилит состав «сорок» звездными футболистами. Так, ранее сообщалось, что «Ньюкасл» начал переговоры с защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:30
Остался "Зенит".
Karabal
Karabal
сегодня в 00:40
Новый надутый клуб появился, надолго ли?
CPS
CPS
сегодня в 00:20
Сейчас всех хапать начнут.
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