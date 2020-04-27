Мерино: «Эдегор — игрок для стартового состава „Реала“»

Хавбек «Реала Сосьедад» поделился мнением о полузащитнике , который принадлежит «Реалу», но выступает за сан-себастьянский клуб на правах аренды:

Ему решать, оставаться у нас или вернуться в «Реал». Видел, как он работает на тренировках. Он еще очень молод и в «Реале Сосьедад» он может продолжать прогрессировать. Если он примет такое решение, то «Реал» подождет. Мартин говорил, что у него двухлетняя аренда и что он готов играть за нас весь этот срок. Больше нечего говорить. Решение за ним, но я надеюсь, что он останется с нами еще на один сезон.

Он является топом в плане индивидуального мастерства. Он — игрок для стартового состава «Реала». Однако они играют по другой модели и есть вопрос, сможет ли он там адаптироваться. Он готов, но я хочу, чтобы он остался в «Реале Сосьедад».