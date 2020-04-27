ГлавнаяНовости

Мерино: «Эдегор — игрок для стартового состава „Реала“»

сегодня, 09:19

Хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино поделился мнением о полузащитнике Мартине Эдегоре, который принадлежит «Реалу», но выступает за сан-себастьянский клуб на правах аренды:

Ему решать, оставаться у нас или вернуться в «Реал». Видел, как он работает на тренировках. Он еще очень молод и в «Реале Сосьедад» он может продолжать прогрессировать. Если он примет такое решение, то «Реал» подождет. Мартин говорил, что у него двухлетняя аренда и что он готов играть за нас весь этот срок. Больше нечего говорить. Решение за ним, но я надеюсь, что он останется с нами еще на один сезон.

Он является топом в плане индивидуального мастерства. Он — игрок для стартового состава «Реала». Однако они играют по другой модели и есть вопрос, сможет ли он там адаптироваться. Он готов, но я хочу, чтобы он остался в «Реале Сосьедад».

Ранее стало известно, что Эдегор не хочет возвращаться в «Реал». 

Все новости
Хенесс: «Нойер — лучший в мире, но трансфер Нюбеля — правильное решение»
Сегодня, 14:00 Комментарии5
Щесны: «Венгер знает, что я постоянно курил в „Арсенале“»
Сегодня, 13:24 Комментарии6
Шик: «Хочу остаться в „Лейпциге“»
Сегодня, 12:56 Комментарии6
Агент: «Будущее Кессье находится в „Милане“»
Сегодня, 11:55 Комментарии5
МакТоминэй: «Я мог уйти в аренду, но не захотел»
Сегодня, 11:55 Комментарии5
Носко — об интересе московского «Динамо»: «Не знаю, „утка“ это или нет»
Сегодня, 11:46 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:39
Еще на год можно оставить, Сомневаюсь что Здесь и Сейчас он получит много времени в основе, там Каземиро и Вальверде топчики, и оставшееся место на Крооса-Иско-Модрича делится...
cevin cigan
cevin cigan ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:32
Всё равно в основе будут друзья Зидана Модрич, Кроос и Иско.........
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:05
остаться в Сосьедад и играть
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:43
В его интересах остаться в Сан Себастьяне и набираться опыта.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:20
Хороший игрок, берем!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100