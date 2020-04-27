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Министр спорта Италии: «Сезон Серии А может не возобновиться»

сегодня, 09:09

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о возвращении к индивидуальным тренировкам 4 мая, а к командным 18 мая:

Только при безопасных условиях мы разрешим командные тренировки с 18 мая. Я не хочу тормозить возобновление футбола, но должны быть соблюдена безопасность спортсменов.

Многие лиги в Европе завершили сезон досрочно, но Серия А не склоняется к этому. На нас оказывается давление, чтобы сезон был возобновлен. Ситуация сложная, поэтому есть сомнения. Нет уверенности, что сезон будет возобновлен.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 10:13
Доиграть надо! Со всей осторожностью, конечно.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:31
Министр спорта Италии Винченцо Спадафори

Многие лиги в Европе завершили сезон досрочно, но Серия А не склоняется к этому. На нас оказывается давление, чтобы сезон был возобновлен.

У вас должна быть своя голова на плечах!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:26
Это неправильно....хочу футбола
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:23
В общем как прикажут так и будет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:23
Никак не определятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:16
Началось в деревне утро...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:13
Да же не удивлюсь
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