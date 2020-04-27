Министр спорта Италии: «Сезон Серии А может не возобновиться»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о возвращении к индивидуальным тренировкам 4 мая, а к командным 18 мая:

Только при безопасных условиях мы разрешим командные тренировки с 18 мая. Я не хочу тормозить возобновление футбола, но должны быть соблюдена безопасность спортсменов.

Многие лиги в Европе завершили сезон досрочно, но Серия А не склоняется к этому. На нас оказывается давление, чтобы сезон был возобновлен. Ситуация сложная, поэтому есть сомнения. Нет уверенности, что сезон будет возобновлен.