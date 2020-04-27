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Фернандиньо рассказал, как игроки «Ман Сити» поддерживают форму

сегодня, 01:01

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как он и его партнеры по команде поддерживают форму во время перерыва в футбольных турнирах, сделанного из-за пандемии коронавируса.

Мы общаемся с клубным персоналом, и они отправляют нам некоторые планы и список упражнений, которые мы должны делать. Иногда мы контактируем с ними по видеосвязи и проводим тренировки таким образом. Так мы и пытаемся поддерживать форму, хотя это, конечно, отличается от того, к чему мы привыкли.  

Отметим, что ранее Фернандиньо рассказал, против какого футболиста ему было сложнее всего играть.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:12
Все под контролем?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:42
Разве это тренировка...
SSPZ
SSPZ
сегодня в 01:02
имитация поддержки спортивной формы
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