Фернандиньо рассказал, как игроки «Ман Сити» поддерживают форму

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сегодня, 01:01

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как он и его партнеры по команде поддерживают форму во время перерыва в футбольных турнирах, сделанного из-за пандемии коронавируса.

Мы общаемся с клубным персоналом, и они отправляют нам некоторые планы и список упражнений, которые мы должны делать. Иногда мы контактируем с ними по видеосвязи и проводим тренировки таким образом. Так мы и пытаемся поддерживать форму, хотя это, конечно, отличается от того, к чему мы привыкли.

Отметим, что ранее Фернандиньо рассказал, против какого футболиста ему было сложнее всего играть.