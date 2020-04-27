«Наполи» может продать Лосано, чтобы купить Азмуна

«Наполи» ведет переговоры по приобретению нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Сообщается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли впечатлен игрой иранца.
Однако у «Наполи» больше нет свободного места в заявке для игрока не имеющего паспорта страны Евросоюза. Таким образом, итальянский клуб, скорее всего, продаст одного такого футболиста. Сообщается, что неаполитанцы готовы продать мексиканского полузащитника Ирвинга Лосано.
Ранее стало известно, что Лосано может быть включен в сделку по переходу форварда «Эвертона» Моизе Кина.