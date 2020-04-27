«Наполи» может продать Лосано, чтобы купить Азмуна

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сегодня, 14:48

«Наполи» ведет переговоры по приобретению нападающего «Зенита» . Сообщается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли впечатлен игрой иранца.

Однако у «Наполи» больше нет свободного места в заявке для игрока не имеющего паспорта страны Евросоюза. Таким образом, итальянский клуб, скорее всего, продаст одного такого футболиста. Сообщается, что неаполитанцы готовы продать мексиканского полузащитника .

Ранее стало известно, что Лосано может быть включен в сделку по переходу форварда «Эвертона» Моизе Кина.