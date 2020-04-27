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«Наполи» может продать Лосано, чтобы купить Азмуна

сегодня, 14:48

«Наполи» ведет переговоры по приобретению нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Сообщается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли впечатлен игрой иранца.

Однако у «Наполи» больше нет свободного места в заявке для игрока не имеющего паспорта страны Евросоюза. Таким образом, итальянский клуб, скорее всего, продаст одного такого футболиста. Сообщается, что неаполитанцы готовы продать мексиканского полузащитника Ирвинга Лосано.

Ранее стало известно, что Лосано может быть включен в сделку по переходу форварда «Эвертона» Моизе Кина.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:21
Это его проблемы...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:13
Недавно лосано купили и теперь продавать его? Что-то не верится
13ROS13
13ROS13
сегодня в 14:49
Посмотрим, что получится.
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